Ananya Pandey now want to do action Movies after Romantic performance- बॉलीवुड की उभरती हुईं अभिनेत्री अनन्या पांडे ने पिछले साल एक्टिंग की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत की. इसी दौरान वह चार फिल्में अपने खाते में शामिल करने में कामयाब रहीं और कुछ विज्ञापनों का भी हिस्सा बन चुकी हैं. इतने कम समय में अपना एक फैन बेस बना चुकीं अनन्या इसे दबाव मानने के बजाय एक प्रेरणा के तौर पर देखती हैं. अनन्या ने बताया, "उम्मीदों और दबाव के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुझे प्रेरित करते हैं. मैं इसके लिए बहुत ज्यादा आभारी हूं, क्योंकि अभी मेरे करियर की बस शुरुआत ही हुई है.

मैंने कुछ ही फिल्में की हैं और इसके दम पर अपना एक फैन फॉलोइंग बनाने में कामयाब रही हूं. जब मैं किसी सार्वजनिक समारोह में जाती हूं, तो लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं या मुझे मेरी किसी फिल्म में से कोई संवाद बोलकर सुनाने का अनुरोध करते हैं. लोगों को ये सारी चीजें काफी पसंद हैं. वे मुझसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और इससे बढ़कर प्रेरणादायक और कुछ भी नहीं हो सकता."

अनन्या की हाल ही में दो फिल्में रिलीज हुईं – 'पति, पत्नी और वो' और 'खाली पीली'. आने वाले समय में अपनी आगामी परियोजनाओं के बारे में अनन्या कहती हैं, "मैं बेहद रोमांचित हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं.

एक तरफ मैं दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ शकुन बत्रा की अगली फिल्म कर रही हूं और फिल्म के हमारे गोवा शेड्यूल में काफी मजा आया है. मुझे इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे मेरे दोनों सह-कलाकार पसंद हैं. दूसरी तरफ, मैं पुरी जगन्नाथ सर के निर्देशन में विजय देवरकोंडा के साथ भी एक फिल्म कर रही हूं और ये दोनों ही फिल्में एक-दूसरे से काफी अलग हैं.”

अपने ड्रीम रोल के बारे में पूछे जाने पर अनन्या जवाब देती हैं, “अब मैं हार्डकोर एक्शन में हाथ आजमाना चाहूंगी.”