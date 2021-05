Student Of The Year Actress Ananya Pandey Sister Alanna Panday New Bold Pictures: बहुत कम वक्त में अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है. फैन्स उनकी लुक्स और स्टाइल के दीवाने हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अन्नया (Ananya Pandey) की एक कजिन उनसे भी ज्यादा हॉट है, जिनका नाम अलाना पांडेय (Alanna Panday) और इनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. Also Read - आयुष्मान खुराना को फॉलो कर रही हैं Rakul Preet, करेंगी कॉन्डम टेस्टिंग, सारा अली खान...अनन्या ने कर दिया था मना!

अलाना (Alanna Panday) चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडेय की बेटी है, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. अलाना (Alanna Panday) बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर है लेकिन हॉटनेस के मामले में वो बड़ी से बड़ी हरोइन को भी टक्कर देती है. अलाना एक फिटनेस फ्रीक भी है और हर फोटो में अपनी फिट बॉडी फ्लॉन्ट करती रहती है.



अलाना पांडे (Alanna Panday) ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वो कमाल की लग रही हैं औऱ उनकी ताजा तस्वीरें देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे और जिन्हें देखकर फैंस आहें भर रहे हैं.

अलाना (Alanna Panday) अभी सिर्फ 22 साल की है और सोशल मीडिया पर उनकी लाखों में फैन फॉलोइंग है. अपनी हर फोटो को लेकर वो खूब सुर्खियां बटोरती है. अलाना (Alanna Panday) की ये बिकनी फोटोज इंटरनेट का पारा हमेशा ही बढ़ाए रखती है.

हर फोटो में अलाना (Alanna Panday) का हॉट और ग्लैमरस लुक दिखाई देता है और उनके जबरदस्त पोज सभी को दीवाना बना देते हैं.अलाना पांडे (Alanna Panday) बॉलीवुड में कदम रखेंगी या नहीं ये तो अब तक साफ नहीं है लेकिन बिना कोई भी फिल्म किए उनकी पॉपुलैरिटी किसी बॉलीवुड सितारे से कम नहीं है.