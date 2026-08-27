कंगना का रामदेव पर ज़ोरदार हमला, इंटरनेट पर वायरल हुआ 'चमगादड़' वाला बयान! जानें अब एक्ट्रेस ने क्या कहा

Kangana Ranaut On Baba Ramdev: बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने योग गुरु स्वामी रामदेव के उनके अतीत और जवानी पर की गई टिप्पणी का कड़ा जवाब दिया है

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Kangana Ranaut On Baba Ramdev: बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने योग गुरु स्वामी रामदेव के उनके अतीत और जवानी पर की गई टिप्पणी का कड़ा जवाब दिया है उन्होंने पूछा कि क्या वह उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए “बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए” थे.हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना ने रामदेव के योग और आयुर्वेद से बिज़नेस की ओर बढ़ने पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें उनके “चरित्र पर नसीहत” नहीं देनी चाहिए.

पूंजीवाद की राह पर बहुत आगे निकल गए हैं

पत्रकार सुधीर चौधरी से बातचीत में कंगना से पूछा गया कि रामदेव, जो खुद को सनातन विचारधारा से जुड़ा मानते हैं, आखिर उनके विरोधी कैसे हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अपने बिज़नेस के हितों की वजह से वह सनातन दर्शन के सिद्धांतों से दूर हो गए हैं. कंगना ने कहा, ‘जब उनका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो सरकार ने भी उन्हें काफी बढ़ावा दिया था लेकिन मुझे लगता है कि वह पूंजीवाद की राह पर बहुत आगे निकल गए हैं. एक निश्चित बिंदु पर, सनातन विचारधारा पूंजीवाद से टकराने लगती है’.

ऐसा दिखावा न करें जो आप असल में नहीं हैं

कंगना ने रामदेव की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्होंने अपने बिज़नेस साम्राज्य को आयुर्वेद, जड़ी-बूटियों और योग से आगे बढ़ाया है और उन्होंने कहा ‘आयुर्वेद, जड़ी-बूटियों और योग के लिए मिले प्रोत्साहन के बाद, अब वे बनियान और अंडरवियर बेचने वाले बिज़नेस में आ गए हैं’. रामदेव को पूरी तरह से बिज़नेसमैन बताते हुए कंगना ने कहा, ‘बिज़नेसमैन बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा दिखावा न करें [जो आप असल में नहीं हैं.’

क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए थे

इंटरव्यू के दौरान, कंगना से उनके अतीत पर रामदेव की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया. रामदेव ने युवा प्रदर्शनकारियों के बारे में कंगना की “जेनरेशन गटर” वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए उनके बचपन, जवानी और अतीत पर सवाल उठाए थे उन्होंने उनकी टिप्पणियों को “खराब सोच” की निशानी बताया था और कहा था कि उनकी राजनीतिक पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए और उन टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कंगना ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इस पर कंगना ने कहा कि ‘क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए थे? क्या उन्होंने मुझे मेरी जवानी में देखा था? उन्होंने क्या देखा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने असल में क्या देखा। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा’.

जेनरेशन गटर वाले बयान पर रामदेव vs कंगना

इससे पहले कंगना ने इंस्टाग्राम पर भी ऐसी ही बात कही थी उन्होंने रामदेव से कहा था कि वे उनकी जवानी या बेडरूम के बारे में “दिन में सपने न देखें” और उन पर आरोप लगाया था कि वे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करते समय अफ़वाहों और गपशप पर भरोसा करते हैं उन्होंने गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर रामदेव और पतंजलि के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का भी ज़िक्र किया. यह ताज़ा विवाद कंगना के ‘जेन ज़ी’ (Gen Z) के बारे में दिए गए विवादित बयानों से जुड़ा है. इस एक्टर-पॉलिटिशियन ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ युवा प्रदर्शनकारियों को “जेनरेशन गटर” (Generation Gutter) कहा था. कंगना ने विरोध प्रदर्शनों के वीडियो में देखी गई भाषा और व्यवहार की आलोचना की और कुछ युवाओं पर अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और उनकी इन बातों की आलोचना हुई और कई लोगों ने उनके “जेनरेशन गटर” (Generation Gutter) शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी.