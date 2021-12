Anil Kapoor Birthday Special: अनिल कपूर (Anil Kapoor) को बॉलीवुड का सबसे फिट एक्टर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. 65 वर्ष की उम्र में भी अनिल कपूर (Anil Kapoor) जितने फिट नजर आते हैं और उनका झक्कास स्टाइल हर किसी को बेहद पंसद आता है. आज अनिल कपूर का जन्मदिन है. अनिल कपूर (Anil Kapoor) आज अपना 65वां जन्मदिन इस मौके परअनिल कपूर (Anil Kapoor) को सोशल मीडिया पर स्टार्स और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. वहीं आज आप आपके साथ एक खास किस्सा शेयर करेंगे जिसमें अनिल कपूर (Anil Kapoor) को फिल्म परिंदा (Parinda) की शूटिंग के दौरान जैकी श्रॉफ(Jackie Shroff) से खूब थप्पड़ खाने पड़े थे और वो भी इसिलए क्योंकि खुद अनिल (Anil Kapoor) चाहते थे.Also Read - KBC 13: Suniel Shetty-Jackie Shroff के स्टेज पर लेटकर दिखाई अपनी फिटनेस, हॉट सीट पर बैठकर देखते रहे अमिताभ बच्चन

फिल्म के सीन के लिए खाए 17 थप्पड़

विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा की शूटिंग के दौरान एक सीन शूट किया जा रहा था जिसमें जैकी को अनिल कपूर को थप्पड़ मारना था. जैकी ने थप्पड़ मारा और डायरेक्टर ने सीन झट से ओके कर दिया लेकिन अनिल कपूर को मज़ा नहीं आया. उन्होंने जैकी को कहा, क्या प्यार से मार रहे हो, जोर से मारो और शॉट फिर से शूट करवाया. इस बार जैकी ने उनकी बात मानते हुए एक नहीं बल्कि 17 बार जोरदार तमाचे जड़ दिए जिससे अगले दिन अनिल कपूर का चेहरा सूज गया. लेकिन अनिल इस बात से खुश थे कि सीन उनके मुताबिक शूट हुआ और उन्हें इसे शूट करने में तसल्ली मिली. Also Read - इस सीक्रेट मंत्र को हमेशा फॉलो करते हैं Jackie Shroff, सलमान खान के लिए कह गए ये बात

@AnilKapoor has always been a perfectionist when it comes to his shots. Here is @bindasbhidu sharing how it took 17 ‘hard’ takes to get the final cut for one of #Parinda‘s scenes. #30YearsOfParinda@MadhuriDixit pic.twitter.com/yWpratNupx

— Vidhu Vinod Chopra Films (@VVCFilms) October 31, 2019