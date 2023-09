Anil Kapoor के नाम, आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर Delhi High Court ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनिल कपूर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल अनिल कपूर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस मुकदमे में विभिन्न संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनके नाम, आवाज, छवियों, उपनामों आदि का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई है, जिसमें एआई सहित तकनीक के उपयोग के माध्यम से उनका दुरुपयोग भी शामिल है. एक्टर का मानना है कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है, इसके अलावा एआई सहित तकनीक के उपयोग के जरिए उनका दुरुपयोग भी शामिल है. तो चलिए जानते हैं कि आखरि क्या है पूरा मामला.

न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) के अनुसार अभिनेता अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है. इसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों और सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप पर उनके नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवि या किसी अन्य विशेषता का उपयोग करने के खिलाफ उनके प्रचार/व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए एक स्थायी रोक की मांग की थी. अनिल की याचिका में कहा गया था कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे उनकी इमेज पर गलत असर पड़ रहा है. इस पर रोक लगाने के लिए अनिल ने कोर्ट से समुचित आदेश जारी करने की गुहार लगाई है.

Actor Anil Kapoor moves a suit in Delhi High Court, seeking a permanent injunction restraining infringement of his Publicity/Personality rights against people at large and social media channels, websites, mobile apps for using his name, voice, signature, image or any other… pic.twitter.com/huB9kjMIU8

— ANI (@ANI) September 20, 2023