Anil Kapoor First Look From Hrithik Roshan Film Fighter As Commanding Officer Look Viral

Fighter: कमांडिंग ऑफिसर के किरदार में दिखे अनिल कपूर, राकेश जयसिंह बनकर छाए एक्टर

Fighter Film Anil Kapoor Look Viral: फाइटर फिल्म से ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के बाद अनिल कपूर के लुक को रिवील किया गया है,

Anil Kapoor First Look from Fighter: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की अपकमिंग फिल्म ‘फाइटर’ (Fighter) सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड कर रही है. इस फिल्म में पहली बार दीपिका और ऋतिक की जोड़ी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से फैंस और खासे उत्साहित हैं. फाइटर फिल्म से इन दोनों ऐक्टर्स के फर्स्ट लुक रिवील किया जा चुके हैं. ‘फाइटर’ (Fighter) को लेकर फैन्स का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है. इसे और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के बाद अनिल कपूर (Anil Kapoor) के लुक को रिवील किया गया. फिल्म में अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने कॉल साइन ‘रॉकी’ के नाम से मशहूर हैं.

अनिल कपूर बने कमांडिंग ऑफिसर

अनिल कपूर (Anil Kapoor) का ये फाइटर लुक काफी इंप्रेसिव है. ‘फाइटर’ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में अनिल कपूर का किरदार गहराई और गंभीरता का एक मास्टरक्लास है. इस फोटो में अनिल कपूर कमांडिंग ऑफिसर की यूनीफॉर्म में काफी डैशिंग लग रहे हैं. ऊपर से ब्लैक कलर के गॉगल्स उनके लुक और भी दमदार बना रहा है. ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह, जो अपने कॉल साइन ‘रॉकी’ के नाम से मशहूर हैं, के किरदार में अनिल कपूर छा गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by anilskapoor (@anilskapoor)

एनिमल’ में आए नजर

अनिल कपूर हाल ही में रिलीज फिल्म ‘एनिमल’ (Animal Film) में नजर आए. इस फिल्म में अनिल कपूर रणबीर कपूर के पिता बलबीर सिंह के किरदार में हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. इस फिल्म का कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया है और इसमें अनिल के रोल को लोग जमकर पसंद कर रहे हैं.

कब रिलीज होगी ‘फाइटर’?

बताते चलें कि, सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फाइटर को वायाकॉम 18 स्टूडियोज और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स ने बनाया है. फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका नजर आने वाले हैं, जो पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ये फिल्म अगले साल 25 जनवरी 2024 को 75 वां गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने को पूरी तरह से तैयार है. अभी से फिल्म का क्रेज देखकर लग रहा है कि, सिनेमाघरों में ये मूवी धमाका मचाने वाली है