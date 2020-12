नई दिल्ली: अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने अटकलों पर विराम लगाते हुए शुक्रवार को अपने सत्यापित अकांउट से पुष्टि की कि वह कोरोना नेगेटिव हैं. अभिनेता ने लिखा, “अटकलों पर विराम लगाते हुए बता दूं कि मैं कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाया गया हूं. आपकी फिक्र और शुभकामनाओं के लिए आपका शुक्रिया.” Also Read - Jug Jug Jeeyo Stars Covid Positive: वरुण,नीतू और निर्देशक राज मेहता को कोरोना होने की खबर! रोकी गई फिल्म की शूटिंग

In the interest of putting any rumours to rest, I have tested negative for COVID-19. Thank you all for your concern and good wishes 🙏🏻😊

