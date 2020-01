मुंबई: फिल्म ‘मलंग’ के प्रमुख किरदारों के लुक से पर्दा उठ चुका है. ऐसे में अभिनेता अनिल कपूर ने भी अपने प्रथम लुक को ट्वीट किया, जिसके बाद प्रशंसकों ने तारीफों के पुल बांध दिए. अभिनेता ने लुक के साथ ट्वीट किया, “जिंदगी भगवान के हाथ में है, और मेरे हाथ में बंदूक. हैशटैगमलंगफर्स्टलुक. छह जनवरी को ट्रेलर जारी.”

Life is in God’s hand, Gun in mine. #MalangFirstLook

Trailer unveils on 6th Jan!#AdityaRoyKapur @DishPatani @kunalkemmu @mohit11481 @MalangFilm @luv_ranjan @gargankur @itsBhushanKumar @jayshewakramani @LuvFilms @TSeries pic.twitter.com/0ZxOBvVxwD

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) January 3, 2020