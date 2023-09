Jhakaas Dialogue: जानें कब हुई थी अनिल कपूर के आइकॉनिक डायलॉग 'झक्कास' की शुरुआत?

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर अनिल कपूर के मशहूर डायलॉग ‘झक्कास’ समेत उनके नाम, तस्वीर, आवाज और निक नेम ‘AK’ के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. बुधवार को अदालत का ये फैसला आया. दिल्ली हाई कोर्ट में अनिल कपूर ने याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि लोग पैसों के लालच में उनकी विशेषताओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. अनिल ने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी आवाज या किसी भी पॉपुलर किरदार का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाएं. ऐसे में अब सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों को अनिल कपूर के नाम, शॉर्ट नेम AK, अवाज, तस्वीरें के अलावा ‘लखन’, ‘मिस्टर इंडिया’, ‘नायक’ जैसे किरदारों और फ्रेज ‘झक्कास’ का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी गई है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर अनिल कपूर के ‘झक्कास’ की शुरूआत कब से हुई थी.

आपको बता दें 3 मई 2023 को फिल्म युद्ध के 38 साल पूरे हुए थे ऐसे में इस खास मौके पर अनिल ने इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया था. उन्होंने लिखा: ‘युद्ध के 38 साल और #झक्कास के हमारे जीवन में आने के 38 साल बाद और कभी नहीं गए! ?? मैं हमेशा कई कारणों से #युद्ध को बहुत प्यार से याद करता हूं! निर्माता गुलशन राय और उनके बेटे राजीव के साथ काम करना खुशी की बात थी’. टीना मुनीम एक शानदार कोस्टार थीं और जैकी, हमेशा की तरह, एक धमाकेदार थे!

अनिल ने इस पोस्ट में ये भी लिथा था कि वो नूतन के साथ काम करना कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें उनकी मां की याद दिलाती है. नूतन जी हमेशा केयरिंग औऱ देखभाल करने वालों में से एक थी. साथ ही अनिल ने कहा कि हेमाजी के साथ डांस करने का सपना भला कौन भूल सकता है! युद्ध वास्तव में एक उपहार था जिसने देना बंद नहीं किया है!.

38 Years of #Yudh and 38 years since #Jhakassss came into our lives and never left! 😂

I always remember #Yudh very fondly for so many reasons! Working with the producer Gulshan Rai and his son Rajiv was a pleasure, Tina Munim was a fabulous costar and Jackie was, as always, a… pic.twitter.com/Yek85ri3zC

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) May 3, 2023