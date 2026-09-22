'खुद को माफ़ नहीं कर पाया...' बेटी रिया के जन्म के वक्त साथ नहीं थे अनिल कपूर, सालों बाद छलका दर्द

Anil Kapoor On Daughter Rhea Kapoor Birth: अनिल ने पिता होने के एहसास पर कहा बेटी का होना एक बोनस है और मेरी दो बेटियां हैं सोनम और रिया इसलिए मेरे लिए यह डबल बोनस है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/anil-kapoor-reveals-parental-regret-over-rhea-kapoor-still-cant-forgive-myself-i-miss-her-birth-due-to-work-commitments-8528711/ Copy

Anil Kapoor On Daughter Rhea Kapoor Birth: अनिल कपूर दशकों से अपनी ज़बरदस्त एनर्जी और काम के प्रति बेहद लगन के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने माना कि काम से जुड़ी एक कमिटमेंट की वजह से उन्हें एक ऐसा पछतावा हुआ जो आज भी उनके साथ है. अपने नए क्विज़-बेस्ड रियलिटी शो ‘इंडिया के टॉप 1 परसेंट’ में एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए, अनिल ने याद किया कि कैसे काम में व्यस्त होने के कारण वह अपनी छोटी बेटी रिया कपूर के जन्म के समय मौजूद नहीं रह पाए थे.

परिवार के लिए समय निकालना भी ज़रूरी है

दिग्गज एक्टर ने कहा कि इस घटना ने ‘परिवार के लिए” काम करने के उनके नज़रिए को बदल दिया, क्योंकि उनके मुताबिक, अपनों के लिए पैसे कमाने से उनकी मौजूदगी की कमी पूरी नहीं हो सकती.’ एक कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान, अनिल ने इस बात पर गौर किया कि लोग अक्सर लंबे समय तक काम करने को यह कहकर सही ठहराते हैं कि वे ऐसा अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और उन्होंने माना कि वह खुद भी अभी यह सीख रहे हैं कि परिवार के लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी है.

रिया हुई तो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया

अनिल ने कहा ‘बहुत से लोग कहते हैं कि वे अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन अब मैं भी यह सीख रहा हूं कि परिवार को समय देना कितना ज़रूरी है.’ इसके बाद एक्टर ने अपने दामादों का ज़िक्र किया और तारीफ़ की कि वे किस तरह अपने करियर और निजी ज़िम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाते हैं. इस बातचीत से उन्हें अपनी ज़िंदगी की एक बहुत निजी याद आ गई, वह दिन जब रिया का जन्म हुआ था. अनिल ने बताया कि जब रिया का जन्म हुआ, तो वे समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, वे रात भर काम कर रहे थे और शूट के बाद सो गए थे.

बेटी का होना एक बोनस है

अनिल ने इस दौरान ये भी बताया कि ‘जब मैं तुम्हारी उम्र का था और रिया का जन्म हुआ, तो मैं अस्पताल देर से पहुंचा था. मैं आज भी खुद को इसके लिए माफ़ नहीं कर पाया हूं. जब मैं वहां पहुंचा, तब तक रिया का जन्म हो चुका था. मैं पूरी रात शूटिंग कर रहा था और सो गया था. जब मेरी नींद खुली, तब तक रिया पैदा हो चुकी थी. अनिल को इस बात का अफ़सोस हालात की वजह से कम, बल्कि इस बात से ज़्यादा है कि उन्होंने एक ऐसा पल गंवा दिया जिसे दोबारा कभी नहीं जिया जा सकता. हालांकि, अपनी दो बेटियों सोनम कपूर और रिया कपूर के बारे में बात करते हुए एक्टर ने पिता होने के एहसास पर कहा ‘बेटी का होना एक बोनस है और मेरी दो बेटियां हैं सोनम और रिया इसलिए मेरे लिए यह डबल बोनस है’.