Anil Kapoor shares 40 year old picture says if you are looking for a male model call me- अभिनेता अनिल कपूर ने शनिवार को कोलकाता में 40 साल पहले क्लिक की गई एक तस्वीर को साझा किया और उम्र बढ़ने पर एक महत्वपूर्ण टिप दिया. ग्रांड होटल के सामने शूट की गई तस्वीर को पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता फोटोग्राफर नेमाई घोष ने क्लिक किया था, जिनका पिछले साल निधन हो गया था. Also Read - मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं Krishna Shroff, समुद्र में मछलियों संग की स्विमिंग...Viral हुए Video और Photos

64 वर्षीय अभिनेता ने हाल ही में मुंबई में क्लिक की गई अपनी एक रंगीन छवि के साथ ब्लैक-व्हाइट तस्वीर साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. दोनों तस्वीरों में, अभिनेता फेडेड डेनिम पैंट और जैकेट पहने दिख रहे हैं. Also Read - Shweta Tiwari Hot Photoshoot: बढ़ती उम्र में और जवां हो रही हैं श्वेता तिवारी, संगमरमर सा तराशा गया है हुस्न

उन्होंने कहा, “जैसा आप बड़े होने लगते हो, केवल एक चीज जिसे आपको करना चाहिए, वह है अपने डेनिम्स को फीका होने दीजिए. 2021, मुंबई, 1980, कलकत्ता (स्वर्गीय निमाई घोष द्वारा शॉट). डेनिम ब्रांड . यदि आप एक पुरुष मॉडल की तलाश कर रहे हैं . तो मुझे कॉल करें!”

अनिल कपूर अगली बार रणबीर कपूर-परिणीति चोपड़ा अभिनीत फिल्म ‘एनिमल’ में दिखाई देंगे, जो दशहरा 2022 पर स्क्रीन पर आएगी.

फिल्म संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एक गैंगस्टर ड्रामा है जो नायक के बदलते रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है.

अनिल कपूर नीतू कपूर, कियारा आडवाणी और वरुण धवन के साथ राज मेहता की ‘जुग जुग जियो’ में भी दिखाई देंगे.