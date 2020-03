मुंबई: पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के चपेट में है. इस महामारी ने लोगों कीआम जिंदगी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है. सरकार ने देश के कई राज्यों को लॉकडाउन भी कर दिया है. ऐसे में आम आदमी से लेकर सेलेब्स की ज़िंदगी धीमी हो गई है. लेकिन बॉलीवुड के हर दिल अजीज़ अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) इन सबका असर अपनी वर्कआउट पर नहीं पड़ने देना चाहते हैं. अनिल ने मंगलवार को ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह अपने घर के अंदर एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं.

इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मूव करते रहिए (घरों के अंदर)! जब मेरे ट्रेनर मार्क मेरे साथ रह रहे हो, तो वर्कआउट से बचकर निकलने का कोई तरीका नहीं है! हैशटैगक्वॉरेंटींडवर्कआउट हैशटैगस्टेहोमस्टेफिट.”

Let’s keep moving ( indoors )!

There’s no escaping my workout when my trainer Marc is staying with me! #QuarantineandWorkout #StayHomeStayFit pic.twitter.com/WWlkc7YY8u

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 24, 2020