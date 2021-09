Sunny Deol lose their temper to see Anil Kapoor- बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल अपने गुस्से के लिए मशहूर हैं यूं तो इंडस्ट्री में सनी की कई एक्टर्स से बात नहीं होती है. उनसे से अनिल कपूर भी एक हैं. अनिल कपूर और सनी के बीच भी लंब समय से बात नहीं होती है. फिल्म जोशीले में दोनों ने एक साथ काम किया था. जिसमें क्रेडिट में उनसे पहले अनिल का नाम आ गया था जिससे सनी बेहद ख़फा हुए थे.Also Read - Salman Khan की भांजी Alizeh Agnihotri ने क्रॉप टॉप में दिखाया अपना अंदाज, सोशल मीडिया पर छाया फोटोशूट

उसके बाद दोनों ने राम-अवतार में काम किया जिसमें एक फाइटिंग का सीन शूट करना था. बस फिर क्या था. सनी तो पहले से ही गुस्से में थे. Also Read - पर्पल कलर के ऑफ शोल्डर टॉप में कयामत ढा रही हैं Malaika Arora, 47 साल की उम्र में भी बरकरार है हॉटनेस

Also Read - डीप नेक वनपीस ड्रेस में Janhvi Kapoor ने दिखाया कातिलाना अदाओं का जादू, तस्वीरें देखकर लूट जाएगा चैन और करार

मौका मिलते ही उन्होंने अनिल कपूर का गला दबा दिया. जिसे देखकर वहां मौजूद क्रू मेंबर भी डर गए थे. अनिल कपूर को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी.

इस किस्से के बाद एक बार फिर दोनों को फिल्म इंतकाम के लिए साइन किया गया. IMDB वेबसाइट के मुताबिक शूटिंग के दौरान सनी देओल को अनिल कपूर पर चिल्लाना था. लेकिन अनिल कपूर सनी के इतने नजदीक आ गए कि उन्होंने सनी के चेहरे पर थूक दिया. सनी ने अनिल को समझाया कि उनकी थूक उनके चेहरे पर आ रही है.