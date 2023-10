Hindi Entertainment Hindi

Anil Kapoor Was Not The First Choice For Mr India Know Who Was The Main Star

Mr. India के लिए अनिल कपूर नहीं ये दिग्गज एक्टर था पहली पसंद, सोचिए कौन है वो?

Know Who is Mr. India First Choice: 1987 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'मिस्टर इंडिया (Mr. India)' बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसने सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर सालों तक राज किया.

Know Who is Mr. India First Choice: अभिनेता अनिल कपूर की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें ‘मिस्टर इंडिया’ का नाम काफी ऊपर होगा। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. फिल्म के गानों से लेकर अनिल कपूर और श्रीदेवी की केमिस्ट्री और अमरीश पुरी का मोगैंबो खुश हुआ वाला डायलॉग सब खूब हिट हुआ था. इस फिल्म से अनिल कपूर का कद भी इंडस्ट्री और सिनेमा प्रेमियों के बीच खूब बढ़ा. हमारे लिए अनिल कपूर मिस्टर इंडिया और मिस्टर इंडिया मतलब अनिल कपूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं अनिल कपूर को ये फिल ‘बाय चांस’. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फिल्म के लिए जिस अभिनेता को चुना गया था उनका कद इंडस्ट्री में अनिल कपूर से काफी ऊंचा था.

ब्लॉकबस्टर फिल्म थी Mr. India

अनिल कपूर और श्रीदेवी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मि. इंडिया’ साल 1987 में जब रिलीज हुई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. फिल्म में अमरीश पुरी खुंखार विलेन मोगैंबो की भूमिका में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके डायलॉग ने तो इतिहास रच दिया था. उनका एक डायलॉग मौंगेबो खुश हुआ तो आज भी याद किया जाता है. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म में आधी से ज्यादा शूटिंग खत्म हो जाने के बाद कहीं जाकर अमरीश पुरी को फिल्म में साइन किया गया था. इतना ही नहीं खुद फिल्म के लीड हीरो अनिल कपूर भी फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे. इस बात का खुलासा खुद प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने किया है.

बोनी कपूर ने किया खुलासा

ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने बताया था कि 1983 में अपने भाई अनिल कपूर को ‘वो सात दिन’ में बतौर लीड हीरो लॉन्च करने के बाद वह फिल्म के डायरेक्टर बापू के साथ फिर से काम करने की प्लानिंग कर रहे थे. उन्होंने वो सात दिन के बाद मिस्टर इंडिया की कहानी सुनी थी. जावेद अख्तर साहब, नरेश गोयल और मैं रमेश सिप्पी को डायरेक्टर और अमिताभ बच्चन को हीरो लेकर मिस्टर इंडिया बनाने की प्लानिंग की गई थी. लेकिन बात नहीं बनी…तो एक बार जब जावेद साहब के साथ मैं बैठा तो कहा, ‘चलो यह फिल्म बनाते हैं.’ बाद में अमिताभ के इनकार के बाद फिल्म अनिल कपूर को मिली और ब्लॉकबस्टर साबित हुई.’

अमिताभ ने इसलिए ठुकराया ऑफर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ ने इस फिल्म में काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि फिल्म में लीड एक्टर को पर्दे पर ज्यादा समय नहीं रहेगा क्योंकि उसकी भूमिका एक गायब शख्स की है. ऐसी स्थिति में वह लोगों पर प्रभाव नहीं डाल पाते. इसी कारण से अमिताभ ने ये किरदार निभाने से मना कर दिया. अमिताभ के इनकार ने सलीम खान को बहुत निराश किया और वह उनसे काफी नाराज हो गए. कहा जाता है कि उसी समय सलीम ने ये ते कर लिया कि वो फिर दोबारा अमिताभ के साथ काम नहीं करेंगे.

