Animal Hits The Box Office Collection Day 4 Surpasses These 2 Hollywood Films In Terms Of Earnings

Animal BO Collection : बॉक्स ऑफिस पर बजा रणबीर कपूर का डंका, कमाई के मामले में इन 2 हॉलीवुड फिल्मों से आगे निकली 'एनिमल'

Animal Box Office Collection Day 4: 'एनिमल' में, रणबीर कपूर भारत के सबसे अमीर आदमी (अनिल कपूर द्वारा अभिनीत) के बेटे की भूमिका में हैं, जो बॉबी देओल द्वारा निभाए गए खलनायक से मुकाबला करते है.

Animal Box Office Collection : बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘एनिमल’ (Animal) देश-विदेश के बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. हालांकि वीकेंड खत्म होने के बार सोमवार को ‘एनिमल’ के घरेलू कलेक्शन में पहली बार कमी देखी गई. सैकनिल्क के अनुसार, शुक्रवार को रिलीज होने के बाद से हर दिन 60 करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा दर्ज करने के बावजूद, फिल्म अपने चौथे दिन यानी सोमवार को 27.97 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक ANIMAL ने भारत में अब तक 229.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इनमें ओपनिंग डे पर 63.8 करोड़ रुपये, शनिवार को 66.27 करोड़ रुपये और रविवार को 71.46 करोड़ रुपये का कलेक्शन शामिल है.

विदेश में भी बजा ‘एनिमल’ का डंका

इसके अलावा फिल्म ‘एनिमल’ ने न केवल भारतीय बॉक्स-ऑफिस पर धूम मचा दी है, बल्कि 42.1 मिलियन डॉलर के साथ ‘नेपोलियन’ (Napoleon) और ‘द हंगर गेम्स : द बैलाड ऑफ सोंगबर्ड्स एंड स्नेक्स’ (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर नंबर 1 फिल्म बनकर उभरी है. यह आंकड़े कॉमस्कोर ने प्रकाशित किए हैं. वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ‘एनिमल’ को 38 वैश्विक क्षेत्रों में रिलीज किया गया. दुनिया भर में कुल कमाई में उत्तरी अमेरिका में 6.1 मिलियन डॉलर शामिल हैं, जहां इसे 850 स्थानों पर रिलीज किया गया और नंबर 7 पर रिलीज किया गया.

क्या है फिल्म की कहानी

‘एनिमल’ में, रणबीर कपूर भारत के सबसे अमीर आदमी (अनिल कपूर द्वारा अभिनीत) के बेटे की भूमिका में हैं, जो बॉबी देओल द्वारा निभाए गए खलनायक से मुकाबला करते है. कलाकारों में रश्मिका मंदाना भी शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन संदीप वांगा रेड्डी ने किया है. वैरायटी के अनुसार, दूसरे स्थान पर रिडले स्कॉट की एप्पल ओरिजिनल फिल्म्स द्वारा निर्मित और सोनी पिक्चर्स द्वारा वितरित एक्शन मूवी ‘नेपोलियन’ ने दुनियाभर में 35.7 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 28.6 मिलियन डॉलर शामिल हैं. अब इसकी वैश्विक कुल कमाई 137 मिलियन डॉलर है.

हालिया रिलीज हॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे

‘नेपोलियन’ 63 बाजारों में 21,500 से अधिक स्क्रीनों पर चल रही है. अभी भी रिलीज होने वाला प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया है, जहां यह 6 दिसंबर को रिलीज होगी. तीसरे स्थान पर, लायंसगेट का ‘द हंगर गेम्स: द बैलाड ऑफ सोंगबर्ड्स एंड स्नेक्स’ ने वीकेंड में 88 क्षेत्रों से वैश्विक स्तर पर अनुमानित 29.4 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय कुल कमाई 123 मिलियन डॉलर और वैश्विक कमाई 244 मिलियन डॉलर हो गई.

‘रेनेसां’ की अब तक की कमाई

चौथे स्थान पर, बेयॉन्से द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित एक कॉन्सर्ट फिल्म ‘रेनेसां’ ने 27.4 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 6.4 मिलियन डॉलर और उत्तरी अमेरिका में 21 मिलियन डॉलर शामिल हैं, जहां यह नंबर 1 टाइटल के रूप में शुरू हुई. फिल्म 88 क्षेत्रों में चल रही है. डिज़्नी की ‘विश’ 34 क्षेत्रों से 26.2 मिलियन डॉलर के साथ टॉप-5 में रही, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 18.8 मिलियन डॉलर और उत्तरी अमेरिका में 7.4 मिलियन डॉलर के साथ 81.5 मिलियन डॉलर की वैश्विक कमाई शामिल थी.