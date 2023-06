ANIMAL Pre-Teaser : सामने आई 'एनिमल' की पहली झलक, Video में दिखा रणबीर कपूर का खूंखार अंदाज

ANIMAL Pre-Teaser : रणबीर कपूर अभिनीत अपकमिंग फिल्म ‘एनिमल’ का प्री-टीजर रविवार को जारी किया गया. टीजर में रणबीर गोल्डन मास्क पहने कई लोगों और उस ग्रुप के सरदार से लड़ते नजर आ रहे हैं. टीजर में एक्टर का चेहरा पूरी तरह से सामने नहीं आया है. वह अपने हाथ में कुल्हाड़ी के साथ अपने गुस्से को जाहिर करते हैं और अकेले ही गैंग के सदस्यों को मारने लगते हैं. फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो ‘कबीर सिंह’ और ‘अर्जुन रेड्डी’ का निर्देशन करने के लिए जाने जाते हैं. इसमें अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी भी हैं.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार की टी-सीरीज, मुराद खेतानी के सिने1 स्टूडियोज और प्रणय रेड्डी वांगा की भद्रकाली पिक्चर्स द्वारा निर्मित ‘एनिमल’ 11 अगस्त, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में रिलीज होगी. रणबीर कपूर अभिनीत ‘एनिमल’, सनी देओल की ‘गदर 2’ और अक्षय कुमार अभिनीत ‘ओएमजी 2’ बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी. अनिल शर्मा निर्देशित ‘गदर 2’ 2001 की हिट फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म देशभक्ति और परिवार के प्रति प्रेम के इर्द-गिर्द घूमती है और 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है.