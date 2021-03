Animal Release Date: रणबीर कपूर-परिणीति चोपड़ा (Ranbir Kapoor-Parineeti Chopra) अभिनीत फिल्म ‘एनिमल’ दशहरा 2022 पर रिलीज (Animal Release) होगी. परिणीति, अनिल कपूर और बॉबी देओल (Bobby Deol) ने रिलीज की तारीख की पुष्टि करने के लिए सोमवार को ट्विटर का सहारा लिया. अनिल कपूर (Animal Film) ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा “‘एनिमल’ दशहरा 2022 पर रिलीज होगी. इस फिल्म में अनिल कपूर और परिणीति खास किरदार में नजर आएंगे. दोनों के किरदारों की डिटेल्स अब सामने आ गई हैं. इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं.” Also Read - Parineeti Chopra की फिल्म 'The Girl on The Train' Tamilrockers पर हुई लीक, एक्ट्रेस ने लगाई थी गुहार

परिणीति फिल्म में रणबीर की पत्नी की भूमिका में हैं, जबकि अनिल उनके पिता की भूमिका में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को जून में रिलीज होने की उम्मीद है.

Animal is produced by Bhushan Kumar, Pranay Reddy Vanga, Murad Khetani & Krishan Kumar. — Bobby Deol (@thedeol) March 1, 2021

बता दें कि फिल्म की स्टारकास्ट में शामिल परिणीति की हाल ही में ‘दी गर्ल ऑन दी ट्रेन’ फिल्म ऑनलाइन रिलीज हुई है. इस फिल्म को लेकर परिणीति की खूब तारीफ़ हो रही है. वहीं आश्रम वेब सीरीज में ‘बाबा निराला’ के किरदार से खूब सुर्खियां बटोरने वाले बॉबी देओल के लिए भी ‘एनिमल’ फिल्म खास होने वाली है.