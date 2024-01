Animal Team Rects On Javed Akhtar Comment: हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) का फिल्म एनिमल पर बयान सुर्खियों में बना हुआ है. अब इसके जवाब में एनिमल मेकर्स ने ट्विटर पर अख्तर को टैग करते हुए उनके लेखन और फिल्मों की समझ पर सवाल उठाए.

आपकी क्षमता का लेखक, एक प्रेमी (ज़ोया और रणविजय के बीच) के विश्वासघात और धोखे को नहीं समझ सकता तो आपकी सभी कलाएं झूठी हैं. जब प्रेम में एक महिला को एक पुरुष धोखा देता है. और वो जब पुरुष को कहती है कि मेरे जूते चाटो तब आप लोग इसे नारीवाद कहकर जश्न मना रहे होते. प्यार को लिंग की राजनीति से मुक्त होने दें. चलो उन्हें सिर्फ लवर्स कहते हैं. लवर धोखा देता है और झूठ बोलता है. फिर उसे कहा जाता है कि मेरा जूता चाटो.

Writer of your calibre cannot understand the betrayal of a lover (Between Zoya & Ranvijay) then all your art form is big FALSE 🙃 & If a woman (betrayed and fooled by a man in the name of love) would have said “lick my shoe” then you guys would have celebrated it by calling it…

— Animal The Film (@AnimalTheFilm) January 7, 2024