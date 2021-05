Anirudh Dave Covid-19 Positive Shifted In ICU know The Health Update: कोरोना महामारी ने कई सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और टीवी स्टार औऱ फिल्मी हस्तियां भी इससे दूर नहीं हैं. कुछ हफ्ते पहले सीरियल ‘पटियाला बेब्स’ के अभिनेता अनिरुद्ध दवे (Anirudh Dave) कोरोना की चपेट में आए थे और तभी से वो अस्पताल में भर्ती हैं और खबर आ रही है कि एक्टर की हालत नाजुक हो गई है और वो ICU में भर्ती हो गए हैं. Also Read - अक्षय कुमार ने कोरोना के बीच इस एक्टर को क्या सीखा दिया? विदेश में हो रही थी शूटिंग

कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अनिरुद्ध (Anirudh Dave) ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने आप को एक होटल में क्वारंटाइन कर लिया है. हालांकि अब उनकी हालत खराब हो रही है. अनिरुद्ध (Anirudh Dave) का कोरोना वायरस का टेस्ट 23 अप्रैल को पॉजिटिव आया था. बता दें कि अनिरुद्ध (Anirudh Dave) ‘शक्ति: अस्तित्व के एहसास की’ और ‘पटियाला बेब्स’ जैसे शो में नजर आ चुके हैं.

अभिनेता अनिरुद्ध (Anirudh Dave) का पिछले सप्ताह कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया था, अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है. उनकी दोस्त आस्था चौधरी ने लोगों से अनिरुद्ध (Anirudh Dave) के लिए प्रार्थना करने की अपील की है. आस्था चौधरी ने लिखा है, ‘अनिरुद्ध दवे के लिए प्रार्थना करिए, वह आईसीयू में है.

अनिरुद्ध दवे करीब 10 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वो भोपाल में एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे जब तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था. अनिरुद्ध अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में भी नजर आएंगे. अनिरुद्ध दवे को इसी वर्ष फरवरी में बेटा हुआ है.