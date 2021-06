Anirudh Dave discharged from hospital after 55 days: ‘पटियाला बेब्स’ फेम अभिनेता अनिरुद्ध दवे (Anirudh Dave) करीब 1 महीने से से भी ज्यादा लंबे समय से कोरोना से जंग लड़ रहे थे. लेकिन एक्टर ने इस बीमारी को जितने नहीं दिया और 55 दिनों तक चले इलाज के बाद अब अनिरुद्ध दवे (Anirudh Dave) बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, अनिरुद्ध (Anirudh Dave) को अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल गया है और उन्होंने तस्वीर शेयर करके अपनी खुशी जाहिर की है. Also Read - ‘पटियाला बेब्स’ के एक्टर Anirudh Dave कोरोना पॉजिटिव, ICU में हुए भर्ती...हाल ही में बने थे पिता

इस तस्वीर को शेयर करते हुए अनिरुद्ध (Anirudh Dave) ने कैप्शन में लिखा, 'कितना अच्छा मोमेंट है, 55 दिन के बाद चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हूं. आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया, ऑक्सीजन नहीं अब खुद की सांस ले रहा हूं, जिंदगी आ रहा हूं मैं'.

Such emotional moment after 55 days iam discharged from chirayu hospital.. feeling loved. sabka shukriya..oxygen nahin.. ab khudki saans le raha hoon. zindagi aa raha hoon main… #gratitude pic.twitter.com/FfVyzZ8C76 — ANIRUDH DAVE (@aniruddh_dave) June 25, 2021



अनिरुद्ध दवे (Anirudh Dave) बीते दिनों भोपाल में एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जिसके बाद उन्हें भोपाल के ही एक अस्पताल में भर्ती किया गया था. अनिरुद्ध (Anirudh Dave) के डिस्चार्ज होने के बाद पूरा अस्पताल स्टाफ उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आया।, जिसकी तस्वीर भी अनिरुद्ध ने शेयर की है.