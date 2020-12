Anita Hassanandani flaunts her baby bump in blue dress with rohit reddy see adorable pics waiting for baby- टीवी की फेवरेट एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) मां बनने वाली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की थी. ऐसे में अनीता और उनके पति रोहित रेड्डी हर पल को एन्जॉय कर रहे हैं. और लगातार अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. Also Read - कोरोना काल में अमाय दस्तूर ने बताई पते की बात, ये रेसिपी बनाकर देखें मिलेगा फायदा

हाल ही में अनीता ने ब्लू कलर की ड्रेस में बेबी बंप फ्लांट करते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें दोनों के बीच का प्यार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. बता दें कि अनीता और रोहित गोवा में 18 अक्टूबर 2013 शादी के बंधनों में बंध गए थे. Also Read - 'आश्रम' एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका की हॉट तस्वीरें वायरल, शूट किया था लेस्बियन एड, बाबा ने की थी फायदा उठाने की कोशिश

Also Read - Nia Sharma In Pink Bikini-निया शर्मा ने गुलाबी रंग की बिकिनी में दिखाया हॉट अंदाज, सरेआम करते हैं कत्ल और चर्चा नहीं होता...

मालूम हो कि टीवी सीरियल ‘कभी सौतन कभी सहेली’ में अनीता ने अपने अभिनय की शुरुआत की थी. अनीता हस्सानंदनी का फ़िल्मी डेब्यू तमिल फ़िल्म ‘वरुश्मैलम वसंतम’ से हुआ था वहीं उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ‘ताल’ से किया था