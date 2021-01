Anita Hassanandani Viral Baby Bump Pics: फिल्मी दुनिया और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी एन्जॉय कर रही हैं. सीरियल ‘ये है मोहब्बतें’ में शगुन अरोड़ा और ‘नागिन 3’ में विशाखा का किरदार निभा चुकी अनीता सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली अनीता ने एक बार फिर अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट (Anita Hassanandani flaunts her baby bump in latest instagram post) करते हुए सुर्खियां बंटोरी हैं. Also Read - कैटरीना कैफ ने बताया जिंदगी जीने का मंत्र, सबसे पहले पूछिए खुद से सवाल......

अनीता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट किया है. इन तस्वीरों में अनीता के चेहरे पर खूब ग्लो भी नज़र आ रहा है. लोग इन फोटोज को खूब पसंद कर रहे हैं.

बता दें कि अनीता ने साल 2013 में कॉर्पोरेट पेशेवर रोहित रेड्डी से शादी की थी. इस कपल ने कई बार रोमांटिक अंदाज में अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. बताते चलें कि अनीता का फिल्मी डेब्यू तमिल फिल्म वर्मशमेलम वसंतम से हुआ था और उनका बॉलीवुड डेब्यू सुभाष घई की ताल (1999) में हुआ था.