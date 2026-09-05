बिना हार्नेस शाहरुख ने किया खतरनाक स्टंट, ‘अंजाम’ की एक्ट्रेस ने सुनाया शूटिंग का खौफनाक किस्सा

1994 में आई फिल्म ‘अंजाम’ में माधुरी दीक्षित की ऑन-स्क्रीन बेटी पिंकी चोपड़ा का किरदार निभाने वाली गजाला सलमीन ने पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे सुपरस्टार शाहरुख खान सेट पर जब भी मिलते थे तो उन्हें कंफर्टेबल फील कराते थे.
पर्दे के पीछे का किस्सा-
अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान से जुड़ा पर्दे के पीछे का एक किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया, “फिल्म ‘अंजाम’ में शाहरुख खान के साथ मेरा एक सीन था. उस समय में बहुत छोटी थी और हम मॉरीशस में शूटिंग कर रहे थे. वैसे, फिल्म में मेरे बर्थडे वाले सारे सीन मॉरीशस के ही शूट हुए हैं. मुझे अभी भी याद है, शाहरुख खान मेरे पास आते थे, मुझे गले लगा लेते थे. कैमरे के पीछे वो बहुत अच्छे इंसान थे। फिल्म में वो डरावने लगते थे. एक बच्चे के तौर पर मुझे डर लगता था, लेकिन कैमरे के पीछे वो हमेशा मुझे कंफर्टेबल महसूस कराते थे.”
गजाला सलमीन ने बताया कि फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान ने बिना हार्नेस के सारे स्टंट सीन शूट किए थे. उन्होंने कहा, “यह मेरा पहला स्टंट सीन था, जहां शाहरुख खान अपनी कार लेकर आते हैं और हम टकराते हैं तभी मैं कार से गिर जाती हूं. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक शूटिंग चली. मैं रात में वहां थी और मुझे चोट नहीं लग रही थी, लेकिन मैं कभी देख ही नहीं पाई कि मैं कितनी ऊंची उछली, मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कोई हार्नेस नहीं था लेकिन मैं सेफ थी लेकिन मैं कई बार यहां से वहां उछली थी.”
पिंकी का किरदार-
अभिनेत्री गजाला सलमीन ने 1994 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म ‘अंजाम’ में पिंकी चोपड़ा का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी में पिंकी का किरदार बहुत भावुक और महत्वपूर्ण मोड़ लाता है. फिल्म के विलेन विजय अग्निहोत्री (शाहरुख खान) के जुनून और नफरत की वजह से मासूम बच्ची की जान चली जाती है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही औसत या मध्यम सफलता हासिल कर पाई हो, लेकिन इसका गाना ‘चने के खेत में’ बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, जो आज भी पसंद किया जाता है. ( input-आईएएनएस)
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