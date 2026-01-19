  • Hindi
'सास-बहू’ के दायरे से बाहर निकलीं अंजना सिंह, ‘शहीद की विधवा’ की शूटिंग शुरू'

भोजपुरी की डस्की क्वीन अंजना सिंह बीते कुछ दिनों से अपनी झूठी मौत की खबरों की वजह से सुर्खियों में थीं, लेकिन अब वे अपनी नई फिल्म को लेकर छा गई हैं.

Published: January 19, 2026 6:42 PM IST
By Pooja Batra | Edited by Pooja Batra
अभिनेत्री ने अपनी नई फिल्म से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है. अंजना की लेटेस्ट फिल्म सास-बहू के झगड़े पर नहीं, बल्कि देशभक्ति से ओतप्रोत होने वाली है. अंजना सिंह ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसका नाम है ‘शहीद की विधवा’. सेट पर पूजा-पाठ के साथ सोमवार को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई है. अभिनेत्री ने सेट से कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिसमें वे अपनी पूरी टीम के साथ दिख रही हैं.

फिल्म में अंजना सिंह के साथ लीड रोल में राकेश बाबू और प्रकाश जैसे अभिनेता हैं, और निर्देशन प्रवीण कुमार कर रहे हैं. इससे पहले अंजना सिंह ने ‘मां का साया’ नाम की फिल्म की शूटिंग की थी. इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिल्म से जुड़े पोस्टर या रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है.

बता दें कि अंजना सिंह भोजपुरी सिनेमा में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती हैं. भोजपुरी जगत में सास-बहू और देवरानी-जेठानी के रिश्ते से इतर अंजना ने सशक्त महिला किरदारों वाली फिल्में की हैं. उनकी हालिया फिल्म ‘कुश्ती’ भी महिला केंद्रित फिल्म है, जिसमें एक किसान की कमजोर बेटी खेत की मिट्टी से लेकर अखाड़े तक का सफर पूरा करती है. कुश्ती का ट्रेलर सामने आ चुका है, लेकिन फिल्म के रिलीज में समय है.

इसके अलावा, उन्होंने ‘हमार स्वाभिमान’, ‘इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह’, और ‘बहादुर बेटी’ जैसी फिल्मों में मजबूत भूमिका निभाई है. अब ‘शहीद की विधवा’ में भी उनका किरदार एक मजबूत महिला का होगा, जो पति की शहादत के बाद पूरी हिम्मत से अपना जीवन व्यतीत करती दिखेगी.

2012 में आई फिल्म ‘एक और फौलाद’ से अपना करियर शुरू करने वाली अंजना सिंह सिर्फ स्क्रीन पर ही धाकड़ रोल प्ले नहीं करतीं, बल्कि असल जिंदगी में भी हर परिस्थिति से निपटने का हौसला रखती हैं. बीते साल उनका विवादित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बीच सड़क पर प्रोड्यूसर को गालियां देती दिखी थीं. बताया गया कि प्रोड्यूसर ने देर रात होटल की पेमेंट नहीं की थी, जिसकी वजह से कमरा मिलने में परेशानी हुई.

(इनपुट एजेंसी)

