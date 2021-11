Ankita Lokhande Bachelorette Party See How Actress Dance With Rashami Desai: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) इन दिनों अपनी शादी को लेकर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने दोस्तों के साथ बैचेलरेट पार्टी की है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस पार्टी में उनकी बेस्ट फ्रेंड रश्मि देसाई (Rashami Desai) भी पहुंची थी, जिन्होंने अंकिता के साथ मिलकर क्रेजी डांस किया. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - सलमान खान ने उठाई मुस्लिम समुदाय में कोरोना वैक्‍सीनेशन की जिम्‍मेदारी, बोलें- एक बात तो साबित हो गई है...

अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रश्मि देसाई (Rashami Desai) अंकिता को अपने कंधे पर चढ़कर डांस कर रही हैं. बता दें कि रश्मि और अंकिता दोनों ही अच्छी दोस्त हैं और अक्सर दोनों साथ में स्पॉट होती हैं, दोनों का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख कर अंदाजा लग रहा है कि अंकिता ने अपनी बैचलरेट पार्टी जमकर इंजॉय की है.

View this post on Instagram A post shared by Rashami Desai 17 (@rashamidesai17)

वीडियो साभारा- Instagra-@rashamidesai17

फैंस को रश्मि देसाई (Rashami Desai) और अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) का याराना काफी पसंद आ रहा है और वो लगातार वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. खबरों की मानें तो अंकिता अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड विक्की जैन (Vicky Jain) से जल्द शादी करेंगी. वहीं उनके वर्कफ्रंट की बात करें को इन दिनों ‘पवित्र रिश्ता 2’ में नजर आ रही हैं. इस शो में वे शहीर शेख के साथ दिखाई दे रही हैं.