Ankita Lokhande-Vicky Jain Wedding: मनोरंजन जगत में इस वक़्त शादी का माहौल है. छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) भी जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. पवित्र रिश्ता सीरियल से अपनी पहचान बनाने वाली अंकिता अपने बॉयफ्रेंड विक्की जैन से 12-14 दिसंबर को शादी (Ankita Lokhande and Vicky Jain Wedding) रचाने वाली हैं. टीवी के इस कपल की शादी की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है मगर इसी बीच होने वाली दुल्हन के साथ कुछ बुरा हो गया है. शादी से पहले अंकिता लोखंडे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है. अंकिता को बीती रात पैर में चोट लगने की वजह से सबअर्बन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "अंकिता के पैर में मोच आ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है."

इस खबर के बाहर आते ही अंकिता के फैन्स परेशान हो गए हैं और उनकी शादी को लेकर चिंतित हैं. अंकिता शादी से पहले प्री वेडिंग की रस्में एन्जॉय कर रही थीं मगर अब उन्हें बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई है. ऐसे में लोग यह कयास लगा रहे हैं कि कहीं शादी का डेट तो आगे नहीं बढ़ेगा! वायरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अस्पताल से अंकिता के पैर की फोटो शेयर की है जिसमें एक्ट्रेस के पैर पर बैंडेज बंधा हुआ दिख रहा है.

बता दें कि अंकिता ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर प्री वेडिंग फेस्टिव सेलिब्रेशन का वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में दोनों एक साथ काफी खुश नज़र आ रहे हैं और एक साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए बेताब हैं. शादी से पहले की सेरेमनी मराठी रीति रिवाज से हो रही हैं. बताते चलें अंकिता के साथ हुए इस हादसे पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि एक्ट्रेस को बुरी नज़र लग गई है तो कोई इस मौके पर भी दिवंगत अभिनेता और उनके पहले बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहा है.