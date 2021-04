Ankita Lokhande Hot And Bold Pictures Viral On Social Media: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और पिछले कुछ दिनों में अंकिता (Ankita Lokhande) ने अपने इंस्टा पर जो फोटोशूट की है उसे देखकर किसी की भी दिल की धड़कने बढ़ सकती हैं. अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कई तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में बेहद ही बोल्ड अवतार में नजर आ रही हैं. Also Read - Ankita Lokhande ने फिर से करवाया बेहद हॉट फोटोशूट, 'डस्की' लुक देख हो जाएंगे क्रेजी- See Photos



अंकिता ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह व्हाइट कलर के लॉन्ग गाउन में पोज देती नजर आ रही हैं. फोटो को देखकर कर लगा रहा है कि उन्होंने फोटोशूट करवाया है

वहीं उन्होंने जो दूसरी तस्वीरें शेयर की हैं उसमें अंकिता व्हाइट कलर की शर्ट में अलग अलग पोज देती नजर आ रही हैं, अंकिता ने सारे पोज जीमन पर बैठकर ही दिए हैं.

अंकिता को टीवी सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ से घर-घर में एक अलग ही पहचान मिली थी. हाल ही में अंकिता लोखंडे ने अपनी कुछ और तस्वीरें पोस्ट की थीं, अंकिता की ये डीप नेक तस्वीरें उनके फैंस को काफी पसंद आ रही हैं.