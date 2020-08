दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कैम्पेन चलाए जा रहे हैं और अब इस अभियान में वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा जैसे कई बॉलीवुड सितारें भी शामिल हो गए हैं. वरुण ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “हैशटैगसीबीआईफॉरएसएसआर.” उन्होंने इसके साथ हाथ जोड़ने वाले एक ईमोजी को भी साझा किया है. Also Read - माथे पर सूरज सी बिंदी, कजरारी आंखें, रोशनी सी पीली साड़ी, भंवरों को दोष न देना...नुसरत जहां में है हुस्न का संगम

इसी के साथ परिणीति लिखती हैं, "जरूरत बस सच की है. हैशटैगजस्टिसफॉरएसएसआर."

अभिनेता सिद्धांत चतुवेर्दी भी इस अभियान में शामिल होते हुए हैशटैगसीबीआईइंक्वायरीफॉरसुशांत" की मांग की है और उन्हीं के साथ मौनी रॉय भी इस अभियान में शामिल हुई हैं.

अभिनेता गुलशन देवैया ने ट्वीट कर कहा, “मैं उम्मीद और दुआ करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के दुखद निधन का मामला अपने अंतिम नतीजे पर पहुंचे. हम सच्चाई और निष्पक्ष जांच की अहमियत को कम कैसे महसूस कर सकते हैं! न्याय के लिए ही न्याय हो और कुछ नहीं.”

Sushant’s family needs to know the truth, his fans & every person who loved him needs to know the truth. #CBIForSSR #CBIforSushant #Warriors4SSR #JusticeForSushantSinghRajput #TruthShallPrevail @itsSSR pic.twitter.com/UdBPQu1LsN

— Zareen Khan (@zareen_khan) August 13, 2020