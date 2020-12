Ankita Lokhande Most glamours Photos After Sushant Singh Death See Sexy Look- सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अंकिता लोखंडे सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ समय पहले से वे सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर कर रही हैं. अंकिता की ये बात सुशांत के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है. वे लगातार उन्हें इस बात के लिए ट्रोल भी करते आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि उन्हें सुशांत की लड़ाई के लिए और मुखर होना चाहिए ना कि इस तरह की फोटोज़ शेयर कर खुशी जाहिर करनी चाहिए. Also Read - नागार्जुन की बहू समांथा अक्किनेनी की इस तस्वीर पर फैंस ने दिए जमकर लाइक्स, शारीरिक संबंध की बात सुनकर...

हाल ही में अंकिता ने बिना किसी की परवाह किए हुए एक और अपनी ग्लैमरस फोटो शेयर की है जिसमें उनका हॉट अंदाज देखने को मिल रहा है. इसे पोस्ट करते हुए अंकिता ने लिखा- गर्ल, लोग अगर तुम्हारे तरफ की कहानी नहीं जानते तो इस बात की परवाह ना करना सीखो, तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है.

View this post on Instagram A post shared by Ankita Lokhande (@lokhandeankita)

अंकिता सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं. उन्होंने सुशांत की मौत मामले की जांच के लिए अभियान चलाया था. उनकी तस्वीरों और पोस्ट से लग रहा है कि वे अब इस गम से उबर चुकी हैं.