जब Sushant Singh Rajput ने किसी और को किसा KISS, तो टूटकर रोई थीं अंकिता कहा 'मैंने उसे धक्का दे दिया'

Ankita Lokhande On Sushant Singh Romance: रिएलिटी शो बिग-बॉस 17 (Bigg Boss 17) में इन दिनों अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) काफी लाइमलाइट बटोर रही हैं. अंकिता अपने पति विक्की जैन (Vikcy Jain) के साथ नजर आ रही हैं. हालांकि दोनों के बीच जमकर विवाद हो रहे है और इतनी लड़ाई हो रही है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. अंकिता औऱ विक्की का प्यार सोशल मीडिया पर जितना दिखाता था उतना ही अब दोनों की झगड़ा देखने को मिल रहा है. ऐसे में अब एक बार फिर से अंकिता ने शो के दौरान सुशांत सिंह राजूपत (Sushant Singh Rajput) को याद किया है और बताया है कि कैसे जब एक्टर किसी और के साथ पर्दे पर रोमांस करते थे तो दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती थी और साथ ही सुशांत उनसे डर भी जाते थे.

अंकिता लोखंडे जब से बिग बॉस में आई वो कई बार इस दौरान सुशांत के बारे में बात करती हुई नजर आ चुकी हैं. इस दौरान अंकिता ने अपने और सुशांत के ब्रेकअप से लेकर उनकी निजी जिंदगी दोनों पर कई सारी बातें की हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने बताया है कि कैसे जब सुशांत टीवी छोड़कर फिल्मों की दुनिया में आए वो जब किसी और एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते थे तो अंकिता बुरी तरह से टूट जाती थी और उनका रोना निकल जाता है. एक्ट्रेस ने ये सारी बातें अभिषेक कुमार और आयशा खान के संग शेयर की हैं.

बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के लेटेस्ट एपिसोड में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) अभिषेक कुमार और आयशा खान गार्डन एरिया में बातें करते दिखे और इस दौरान अभिषेक अपने बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जब उडारियां के सेट पर ईशा मालवीय की नकली शादी हो रही थो तो पागलों की तरह हो गया था और इसके बाद मैं सबसे लड़ाई की और खुद ईशा की मांग में सिंदूर भरा. ऐसे में अंकिता कहती हैं कि ‘ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब सुशांत की शुद्ध देसी रोमांस आई थी, तब सुशांत ने पूरा थिएटर सिर्फ मेरे लिए बुक करवाया था. ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मैं उसके रोमांटिक सीन्स नहीं देख पाऊंगी और भड़क जाऊंगी.

Ankita Lokhande once again shares moments connected to Sushant Singh Rajput in #BiggBoss17 house. pic.twitter.com/KxOU7tSdr2

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) December 25, 2023