Ankita Lokhande and Vicky Jain Fighting Video Viral: टीवी की पॉप्युलर ओक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita lokhande) ने पिछले साल 14 दिसंबर को बॉयफ्रेंड विक्की जैन (Vicky jain) संग सात फेरे लिए थे और दिन ये कपल सोशल मीडिया पर छाया रहता है. हाल ही में दोनों स्मार्ट जोड़ी में नजर आया था और वहां पर दोनों ने मराठी में शादी भी की थी. ऐसे में हाल ही में इस कपल ने होली की पार्टी दी थी, जिसमें लगभग पूरी इंडस्ट्री आई थी और जमकर धमाल हुई थी. सोशल मीडिया पर इस कपल की ढेरों तस्वीरें और वीडियोज आए जिसमें अंकिता और विक्की एक दूसरे से कोजी होते दिखे तो कही दोनों डांस और रोमांस करते हुए नजर आए. लेकिन अब इस पार्टी से एक औऱ वीडियो सामने आ रहा है जिसमें अंकिता पति विक्की जैन से काफी नाराज नजर (Ankita Lokhande Angry on Husband) आ रही हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.Also Read - 83 On OTT: रणवीर सिंह के फैंस का खत्म हुआ इंतजार, इस OTT प्लोटफॉर्म पर देख सकते हैं फिल्म '83'

अंकिता लोखंडे के फैन क्लब ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. दोनों रेड कलर के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिखाया है कि अंकिता लोखंडे गुस्सा में आते हुए पति विक्की जैन से कुछ कह रही होती हैं. वहीं विक्की जैन उन्हें शांत कर रहे होते हैं, हालांकि अंकिता लोखंडे ने अपना यह गुस्सा पति पर जाहिर किया है या नहीं यह बताना मुश्किल है. अंकिता और विक्की का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. Also Read - दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ लोगों को दिखाई मिडिल फिंगर, Pathaan से लीक हुई ये फोटो

इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने तो ये लिखा, ‘असलियत यही है, बाकि सब दिखावा है.’ अंकिता की गिनती उन एक्ट्रेसेस में की जाती है, जिन्होंने टीवी सीरियलों के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. अंकिता ने कंगना रनोट के साथ मर्णिकर्णिका : क्वीन ऑफ झांसी में काम किया था. इसके अलावा वे टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म बागी 3 में नजर आई थी, इस फिल्म में अंकिता ने श्रद्धा की बड़ी बहन की रोल प्ले किया था.