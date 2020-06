Also Read - सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए विवेक ओबेरॉय ने बॉलीवुड को दिखाया आईना, बोले-अब तो बदल जाओ

View this post on Instagram

#AnkitaLokhande #SandeepSingh snapped post meeting with #EktaKapoor at her house in Mumbai today…According to close sources, a prayer meet is being organised for #sushantsinghrajput 🙏❤️ #manavmanglani @manav.manglani