Ankita Lokhande Viral Hot And Dusky Photos Viral On Social Media: बॉलीवुड और टीवी की एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) अपने सोशल मीडिया पर आझकल जमकर एक्टिव रहती हैं और वो खुब सारी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं जो बेहद कमाल की हैं.हाल ही में पवित्र रिश्ता फेम अदाकारा ने एक बेहद बोल्ड और बिंदास फोटोशूट करवाया है. इन फोटोज में अदाकारा अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) बेहद हॉट लग रही हैं. आप भी उनकी इन अदाओं के कायल हो जाएंगे. Also Read - White Backless ड्रेस में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने दिखाया अपनी स्वैग, देखें बोल्ड तस्वीरें



अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में एक ‘डस्की’ फोटोशूट करवाया है, जिसमें उनकी अदा बेहद अलग नजर आ रही है.आप भी देखें उनका अदाएं.

अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) इस फोटोशूट में अपनी बोल्डनेस और बिंदास अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं. इन तस्वीरों में अंकिता ने कर्ली बालों के साथ एक स्ट्रिप्ड लॉग शर्ट में पोज दिए हैं.

अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने इस फोटो में लॉन्ग शर्ट के साथ शॉट्स पहने हैं, ब्लू शर्ट पर उनका डेनिम शॉट्स वाला स्टाइल काफी गॉर्जियस लग रहा है.

टीवी अदाकारा अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने इस फोटोशूट में अपने कर्ली हेयर को खूब फ्लॉन्ट किया है. टीवी सीरियल अदाकारा अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) दिन ब दिन बोल्ड और बेबाक होती जा रही हैं.

अंकिता ने यहां अपनी शर्ट के टॉप बटन खुले रखे हैं और उस पर एक बेल्ट लगाकर एक नया ही अंदाज पेश किया है. अंकिता का ये पोज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि कमेंट बॉक्स में लोग उनकी तुलना कंगना रनौत से कर रहे हैं.