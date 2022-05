Bengali Film Industry: पश्चिम बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बीते कुछ दिन बेहद बुरे गुजर रहे हैं. हाल ही में बंगाली मॉडल (Bengali Model) और एक्ट्रेस बिदिशा डी मजूमदार (Bidisha D Mazumdar) के निधन के बाद गुरुवार को एक और मॉडल ने आत्महत्या कर ली. लोकप्रिय मॉडल मंजूषा नियोगी (Manjusha Niyogi) अपने कोलकाता स्थित आवास में फंदे से लटकी हुई पाई गईं. मंजूषा अपने परिवार के साथ कोलकाता (Kolkata) के पटुली इलाके में रहीं. पुलिस ने कहा कि तीन दिनों में इस तरह की यह दूसरी घटना है. मॉडल की मां ने दावा किया कि वह अपने करीबी दोस्त बिदिशा डी मजूमदार की मौत के बाद गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित थीं.Also Read - Shah Rukh Khan के लिए बड़ी राहत की खबर, ड्रग्स मामले में बेटे Aryan Khan को मिली क्लीन चिट

Kolkata | Bengali actor & model Bidisha De Mazumdar was found dead at her apartment last night. Police investigation is underway. pic.twitter.com/sqLA61XTPL

— ANI (@ANI) May 26, 2022