नई दिल्ली: मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर ने अपना यूट्रस सर्जरी के जरिए निकलवा दिया है. इस बात का खुलासा उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया है. साथ ही उन्होंने लिखा है कि पिछले महीने उन्हें दोहरी सर्जरी करनी पड़ी. अब उनके पास यूट्रस नहीं है, क्योंकि उनके पेट में कुल 13 ट्यूमर थे. इसके चलते उनका यूट्रस छह महीने की गर्भवती महिला के सरीखे हो गया था. इसके बाद अब डाक्टरों ने सर्जरी के जरिए उसे निकाल दिया है. बता दें कि इससे पहले उन्होंने दो बेटों को जन्म दिया है.

LADY BITS, by Anoushka Shankar

(Swipe to read about why I no longer have a uterus, and why I decided to tell you) pic.twitter.com/60laJGTWTg

— Anoushka Shankar (@ShankarAnoushka) August 30, 2019