मां की खुशबू, बचपन की तस्वीर और शादी का दिन... अंशुला कपूर की पोस्ट ने लोगों को किया इमोशनल

Anshula Kapoor Wedding: अंशुला कपूर ने शादी के दिन मां मोना शौरी कपूर को खास अंदाज में याद किया. 4th बर्थडे की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि कैसे एक खास परफ्यूम ने उन्हें मां की मौजूदगी का एहसास कराया. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 9, 2026, 9:09 PM IST
anshula wedding
शादी के दिन अंशुला कपूर ने मां को किया याद

Anshula Kapoor Instagram Post: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों अपनी शादी की खूबसूरत यादें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा कर रही हैं. इस बीच उनका एक इमोशनल पोस्ट लोगों का दिल जीत रहा है. अंशुला ने बताया कि शादी के दिन उन्होंने ऐसा परफ्यूम लगाया, जिसने उन्हें अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर की मौजूदगी का एहसास करा दिया. इस पोस्ट के साथ उन्होंने बचपन की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वह अपने चौथे जन्मदिन पर मां की गोद में नजर आ रही हैं. पोस्ट पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों का प्यार उमड़ पड़ा.

क्या खुशबू किसी एहसास को संजो सकती है?

अंशुला कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि लोग अक्सर कहते हैं कि खुशबू यादों को सबसे गहराई से जगाने वाला एहसास होती है. शादी से पहले उनके मन में एक सवाल आया कि क्या कोई फ्रेगरेंस किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास दिला सकता है? क्या कोई खुशबू उन्हें फिर से मां के गले लगने जैसा सुकून महसूस करा सकती है?

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उन्होंने लिखा कि उन्हें जिंदगी की हर छोटी-बड़ी बात तो याद नहीं, लेकिन मां की बाहों में मिलने वाला सुकून आज भी याद है. उन्हें याद है कि मां के गले लगते वक्त उनके परफ्यूम की हल्की-सी खुशबू भी महसूस होती थी. वही एहसास वह अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन पर दोबारा महसूस करना चाहती थीं.

सियोल में तैयार कराया मां की यादों वाला खास फ्रेगरेंस

अंशुला ने बताया कि अपनी बैचलरेट ट्रिप के दौरान वह सियोल गई थीं. वहीं उन्होंने परफ्यूम एक्सपर्ट्स की मदद से ऐसी खुशबू तैयार करने की कोशिश की, जो उन्हें अपनी मां की याद दिला सके. उन्होंने अलग-अलग नोट्स और फ्रेगरेंस को मिलाकर ऐसा परफ्यूम बनाया, जिसमें उनके लिए सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि बचपन की यादें और मां का प्यार बसा हुआ था.

उन्होंने बताया कि शादी वाले दिन दुल्हन के रूप में तैयार होने के बाद, बाहर निकलने से ठीक पहले उन्होंने वही परफ्यूम लगाया. जैसे ही उसकी खुशबू उनके आसपास फैली, उन्हें कुछ पलों के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी मां ने उन्हें फिर से अपनी बाहों में भर लिया हो. अंशुला ने लिखा कि उस पल उन्हें एक अलग ही सुकून और अपनापन महसूस हुआ.

4th बर्थडे की तस्वीर ने बढ़ाई पोस्ट की भावुकता

इस भावुक पोस्ट के साथ अंशुला कपूर ने बचपन की एक बेहद खास तस्वीर भी शेयर की. यह फोटो उनके चौथे जन्मदिन की है, जिसमें वह अपनी मां मोना शौरी कपूर की गोद में मुस्कुराती नजर आ रही हैं. तस्वीर में मां-बेटी का खूबसूरत रिश्ता साफ झलकता है. अंशुला ने इसी तस्वीर के जरिए बताया कि भले ही मां आज उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनसे जुड़ी खुशबू आज भी उनके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा हैं.

कमेंट सेक्शन में उमड़ा प्यार

अंशुला कपूर की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया. कमेंट सेक्शन में लोगों ने उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भेजा. कई लोगों ने लिखा कि पोस्ट पढ़कर उनकी आंखें नम हो गईं, जबकि कुछ ने कहा कि खुशबू और यादों का रिश्ता सचमुच बेहद खास होता है. कई यूजर्स ने अंशुला की इस सोच की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने अपनी मां की याद को संजोने का बेहद खूबसूरत तरीका चुना.

अंशुला की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. शादी के खूबसूरत पलों के बीच मां को इस तरह याद करने का उनका अंदाज लोगों के दिलों को छू गया. यही वजह है कि हजारों लोग उनकी इस भावुक कहानी से खुद को जोड़ते नजर आए और कमेंट्स के जरिए उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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