Anshula Kapoor Wedding Pics: 4 साल का रिश्ता, अब जिंदगीभर का साथ... अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर से की शादी, वेडिंग फोटोज वायरल

Anshula Kapoor Wedding Pics: अंशुला कपूर ने लंबे समय के बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से शादी कर ली है. पारंपरिक फेरों के बाद दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज भी की. देखें शादी की पहली तस्वीरें और जानें पूरी डिटेल.

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Anshula Kapoor Wedding

Anshula Kapoor Wedding Pics: अंशुला कपूर ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी है. लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे रोहन ठक्कर के साथ उन्होंने शादी रचा ली है. शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया. फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड सितारे भी नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दे रहे हैं. शादी के वीडियो में नए जोड़े को अपने करीबी लोगों के बीच फेरे लेते हुए देखा गया. इसके बाद अंशुला और रोहन ने अपनी शादी रजिस्टर करवाई.

शादी के वीडियो क्लिप्स में भाई अर्जुन और बहनें जाह्नवी और खुशी को अंशुला के साथ खड़े देखा गया, जब अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर शादी की कसमें ले रहे थे.

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एक और वीडियो में अंकल अनिल कपूर मेहमानों से बात करते हुए दिखे.अनिल के अच्छे दोस्त और बॉलीवुड के अनुभवी एक्टर अनुपम खेर भी शादी में नजर आए.

अंशुला और रोहन की लव स्टोरी

अंशुला और रोहन की लव स्टोरी की बात करें, तो दोनों 2022 में एक डेटिंग ऐप पर मिले थे और धीरे-धीरे उनके बीच बॉन्डिंग हो गई. जुलाई 2025 में रोहन ने एक ट्रिप के दौरान अंशुला को प्रपोज किया.उन्होंने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ठीक रात 1:15 बजे यह बड़ा सवाल ठीक उसी समय पूछा जब उन्होंने पहली बार बातचीत शुरू की थी.

इसके बाद अंशुला-रोहन ने जुलाई 2025 में सगाई के बाद, आखिरकार सोमवार को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में एक पारंपरिक समारोह में शादी की.

अंशुला और रोहन की शादी के जश्न पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं. माता की चौकी से लेकर मेहंदी और चूड़ा सेरेमनी तक, कपूर परिवार ने शादी के हर फंक्शन का आनंद लिया.

जब अर्जुन कपूर के ऊपर गिरा अंशुला का कलीरा

इससे पहले अंशुला की चूड़ा सेरेमनी के दौरान जब कलीरा अर्जुन पर गिरा तो वह बहुत उत्साहित हो गए.इसी को लेकर सोशल मीडिया पर सेरेमनी की एक झलक शेयर करते हुए अंशुला ने लिखा, “जब कलीरा आपके भाई पर गिरता है और वह किसी और से ज्यादा खुश होता है.”

क्लिप में अंशुला अपनी अविवाहित सहेलियों और भाई-बहनों के ऊपर अपने ‘कलीरे’ हिला रही थी और जब अर्जुन की बारी आई, तो उस गहने का एक टुकड़ा उन पर गिर गया.

बाद में, एक्टर ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कलीरे के उस टुकड़े को दिखाया.अंशुला ने आगे कहा, “मैंने कभी किसी को कलीरा चुने जाने के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा! मेरा पसंदीदा हिस्सा.जो कलीरा उन पर गिरा, उस पर ‘स्माइल’ लिखा था!”

(इनपुट एजेंसी)