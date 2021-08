Antara Motiwala Marwah Pregnancy Here Is Pictures From Godh Bharai: बॉलीवुड की दूसरी कपूर फैमिली इन दिनों जमकर सेलिब्रेशन कर रहा है, जहां हाल ही में 14 अगस्त को रिया कपूर (Rhea Kapoor) और करण बूलानी की शादी का जश्न हुआ था. रिया और करण की शादी में कपूर फैमिली ने साथ में ढेर सारी मस्ती की थी और कई सारी कमालकी तस्वीरें वायरल हुई थी, जो लोगों को खुब पसंद आई थी. ऐसे में अब एक बार फिल्म इस परिवार को सेलिब्रेशन का मौका मिल गया. यह मौका था अंतरा मारवा की गोदभराई की रस्म का.Also Read - पिंक ड्रेस में Khushi Kapoor ने कराया क्यूट फोटोशूट, तस्वीरें देखकर मचला अनुराग कश्यप की बेटी का दिल

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) जब से भारत लौटी हैं उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें आए दिन आती रहती हैं. बहन रिया कपूर की शादी में भी सोनम अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर छाई रहीं. लेकिन इस दौरान कपूर फैमिली से कहीं और से गुड न्यूज आ रही है. दरअसल सोमन की भाभी अंतरा मोतीवाला जल्द मां बनने वाली हैं. Also Read - एक साल बाद लंदन से लौंटी Sonam Kapoor, पापा Anil Kapoor को देखते ही रो पड़ीं एक्ट्रेस...Video

View this post on Instagram A post shared by Sonam K Ahuja (@sonamkapoor)



बता दें सोमन की भाभी अंतरा मोतीवाला जल्द मां बनने वाली हैं. एक्टेस ने गोदभराई के फंक्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जहां फैंस उन्हें प्रेग्नेंट होने की बधाई दे रहे हैं. गोदभराई की रस्म की तस्वीरें कपूर फैमिली ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. सोनम कपूर ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- अंतरा मारवा की गोदभराई के लिए खानदान. जाह्नवी, हर्षवर्धन, आशिता और जहान मिसिंग हैं. Also Read - बोल्डनेस में बॉलीवुड एक्ट्रसेस को टक्कर देती हैं जाह्नवी की बहन Khushi Kapoor, दिखाया ग्लैमरस अवतार...देखें Photo