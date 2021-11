Antim Box Office Collection Day 4: सलमान खान (Salman Khan) और आयुष शर्मा (Aayush Sharma) की फिल्म ‘अंतिम: द फाइनल ट्रूथ’ (Antim The Final Truth) इसी शुक्रवार को पर्दे पर आई है और फिल्म को लोग जमकर पसंद कर रहे हैं. बात दें कि ये पहली बार हुआ है कि सलमान खान (Salman Khan) अपने जीजा आयुष शर्मा (Aayush Sharma) के साथ नजर आ रहे हैं और इसमें वो एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आ रहे हैं. ‘अंतिम: द फाइनल ट्रूथ’ (Antim) में सलमान खान का एक बिल्कुल अलग अवतार देखने मिल रहा है, जो एक शांत दिमाग वाला सिख पुलिस वाला है, जो अपना आपा नहीं खोता है. वहीं इस फिल्म में सलमान खान, आयुष शर्मा और महिमा मकवाना फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित, सलमा खान द्वारा निर्मित और सलमान खान फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत की गई है. ऐसे में फिल्म ‘अंतिम: द फाइनल ट्रूथ’ (Antim) ने बॉक्स ऑफिस पर रंग जमाना शुरू कर दिया है और धीरे-धीरे फिल्म रफतार पकड़ रही है.Also Read - जब मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का हुआ था तलाक, तो पिता सलीम ने कही थी ये बात...सुनकर हो जाएंगे हैरान

सलमान खान (Salman Khan) की अंतिम: द फाइनल ट्रूथ' (Antim) ने सोमवार को 3 करोड़ के आस-पास की कमाई की है. इस लिहाज से फिल्म ने 4 दिनों में 21 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है. रविवार की तुलना में फिल्म की कमाई में 35-40 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है. ये वीक डेज की शुरुआत थी कमाई पर इसका भी असर जरूर पड़ा होगा. उम्मीद है कि आने वाले दूसरे वीकेंड में सलमान की फिल्म अपना पुराना जलवा बॉक्स ऑफिर पर बिखेरेगी. आमतौर पर सलमान (Salman Khan) की फिल्म 25-30 करोड़ की ओपनिंग लेने के लिए जानी जाती है. लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी धीरी रही है.

#Antim goes from strength to strength with each passing day… Growth on Day 2 and 3 indicates it has found appreciation… #Maharashtra leads, despite 50% occupancy… Weekdays crucial for healthy Week 1 total… Fri 5.03 cr, Sat 6.03 cr, Sun 7.55 cr. Total: ₹ 18.61 cr. #India biz. pic.twitter.com/lRY6KdZ74M

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 29, 2021