सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन की फिल्म 'अंतिम. द फाइनल ट्रूथ' सलमान खान और आयुष शर्मा के मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म को महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और जब से आयुष ने सलमान खान का फर्स्ट लुक साझा किया है, तब से ही 'अंतिम' की चारों ओर जबरदस्त चर्चा है. वहीं अब सलमान खान ने भी आयुष के पहले लुक को अपने सोशल मीडिया पर शेयर की. फर्स्ट लुक में सलमान एक सिख के अवतार में दिखाई दे रहे हैं, इस फर्स्ट लुक में सलमान की बॉडी एकदम दमदार दिखाई दे रही है.

आयुष ने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, "अंतिम की शुरुआत."

और अब, सलमान ने आयुष के फर्स्ट लुक को एक वीडियो के साथ साझा किया है, जो 'अंतिम. द फाइनल ट्रूथ' के वाइब्स की झलकियां पेश करता है. आयुष ने इस गहन भूमिका के लिए प्रभावशाली रूपांतर किया है जो दर्शकों को अवाक कर रहा है. उन्हें इस अवतार में पहले कभी नहीं देखा गया, आयुष पहले से कहीं ज्यादा हॉट और फिट दिख कर दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं.

सलमान खान ने पहले साझा किया था, “मैं अंतिम का इंतजार कर रहा हूं. लॉकडाउन की वजह से एक अच्छे लंबे ब्रेक के बाद सेट पर वापस जाना अच्छा है. दर्शकों को निश्चित रूप से यह फिल्म पसंद आएगी, पहले कभी नहीं देखे हुए एक युनिवर्स का निर्माण किया जा रहा है.”

‘अंतिम. द फाइनल ट्रूथ’ महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म्स द्वारा निर्मित है.