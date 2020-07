सुशांत सिंह के निधन के बाद से बॉलीवुड में आउटसाइडर और इनसाइडर को लेकर छिड़ी बहस के बीच ‘आर्टिकल 15’, ‘मुल्क’, ‘थप्पड़’ जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने बॉलीवुड से इस्तीफा दे दिया है. अनुभव सिन्हा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, “बस!!! मैं बॉलीवुड से इस्तीफ़ा देता हूं. Also Read - पोलैंड के स्टूडेंट्स ने जब सुनाई मधुशाला, बिग बी के आंसू बह निकले

अब इसका जो भी मतलब हो". इसके बाद सिनेमाप्रेमी इस बात को लेकर अनुमान जताने में लगे हैं कि शायद अब वह फिल्में बनाना बंद कर देंगे. अब इस पर सफाई देते हुए सिन्हा ने बुधवार को ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड के साथ अपना रिश्ता खत्म किया है, सिनेमा के साथ नहीं.



उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, “बेशक मैं फिल्में बनाऊंगा, बल्कि ज्यादा ही बनाऊंगा, लेकिन मैं नाटकीय रूप से अपनी योजनाओं को बदल रहा हूं जिसमें बेकार की बातें यथासंभव कम होंगी. आने वाले समय में आपको और जानकारी दूंगा.”

Of course I will only make movies. In fact more. But I am dramatically changing my own logistics that will be as shitless as possible. Will tell you more in times to come. https://t.co/BQ3f8aocMU

— Anubhav Sinha (Not Bollywood) (@anubhavsinha) July 22, 2020