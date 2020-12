Anup Jalota excited to play in Satya Sai Baba in biopic see pics-भजन गायक और बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी अनूप जलोटा आगामी बायोपिक में सत्य साईं बाबा की भूमिका निभाने के लिए धन्य महसूस कर रहे हैं. जलोटा ने कहा, “मैं 55 साल पहले अपने पिता के साथ सत्य साईं बाबा से मिला था. हमने उस समय भजन गाए थे. सत्य साईं बाबा मुझे ‘छोटा साईं’ कहते थे. और अब इतने सालों के बाद मैं सत्य साईं बाबा जी की भूमिका निभा कर धन्य महसूस कर रहा हूं.” Also Read - Career Horoscope 2021: नए साल में इन राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत, यहां पढ़ें साल 2021 का पूूरा राशिफल

अनटाइटल बायोग्राफिकल फिल्म विक्की राणावत द्वारा निर्देशित है, जिसमें जैकी श्रॉफ, साधिका रंधावा, गोविंद नामदेव, अरुण बख्शी और मुश्ताक खान भी होंगे.

Sai Baba of Puttaparthi used to call me "Chote Baba". So out of curiosity I asked him why he calls me that and he said you'll come to know one day. I guess it was this opportunity that I got to play him that he was referring to..I'm really obliged for this role of a lifetime pic.twitter.com/CtMbASaCk3

— Anup Jalota (@anupjalota) December 15, 2020