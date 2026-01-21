'मुस्लिम होने से काम नहीं मिल रहा, तो वापस हिंदू बन जाएं A.R. Rahman'

मशहूर संगीतकार एआर रहमान के बयान पर विवाद थम नहीं रहा है. कुछ लोग उनके इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं तो कुछ उनके सपोर्ट में उतरे हैं. इसी बीच भजन सम्राट अनूप जलोटा ने एआर रहमान को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री तक हलचल मचा दी है.

Published: January 21, 2026 9:12 AM IST
एआर रहमान के हालिया ‘कम्युनल’ बयान ने संगीत और फिल्म जगत में हलचल मचा दी है. उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है. इसके साथ ही आमजन और एक्टर्स की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. इसी बीच गायक अनूप जलोटा ने रहमान को एक बेहद चौंकाने वाली सलाह दे दी है.

अनूप जलोटा की एआर रहमान को सलाह

गायक अनूप जलोटा ने म्यूजिशियन एआर रहमान को एक चौंकाने वाली सलाह दी है. उन्होंने कहा कि अगर रहमान को लगता है कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें फिल्मों में संगीत देने का काम नहीं मिल रहा, तो वे वापस हिंदू धर्म अपनाएं और फिर कोशिश करें. अनूप जलोटा का ये बयान वाकई चौंकाने वाला है. ये धर्म, कला, पहचान और रिश्तों पर सवाल खड़े करता है. एआर रहमान के बयान से सोशल मीडिया पर एक धड़ा मानता है कि लीजेंड संगीतकार खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं. वहीं कुछ का कहना है कि संगीत का धर्म नहीं होता.

पहले हिंदू थे एआर रहमान

अनूप जलोटा ने रहमान की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए बताया कि एआर रहमान पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद भी उन्होंने संगीत जगत में खूब काम किया, नाम कमाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. लेकिन अगर रहमान को अब ऐसा विश्वास है कि उनके धर्म की वजह से अवसर कम हो रहे हैं, तो उन्हें अपना पुराना धर्म अपनाने के बारे में सोचना चाहिए.

फिर से हिंदू बन जाएं एआर रहमान

जलोटा ने कहा, “अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही, म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाएं. तो, उनको यह विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से फिर से फिल्में मिलनी शुरू हो जाएंगी. यही तो रहमान के मतलब का सार है. इसलिए मेरा सुझाव है कि वे हिंदू बनकर ट्राई करें और देखें कि क्या फिर से उन्हें फिल्म प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं या नहीं.”

हाशिए पर महसूस कर रहे हैं संगीतकार

एआर रहमान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम में कमी आई है. इसका कारण उन्होंने पावर शिफ्ट बताया, जहां अब क्रिएटिव नहीं बल्कि गैर-क्रिएटिव लोग फैसले ले रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया कि यह बदलाव “कम्युनल थिंग” से भी जुड़ा हो सकता है.

(इनुपट एजेंसी)

