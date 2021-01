Annup jalota share experience meeting with satya Sai read detail movie release on 22 january- गायक और रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के पूर्व प्रतिभागी अनूप जलोटा का कहना है कि वह आगामी फिल्म ‘सत्य साईं बाबा’ में शीर्षक भूमिका के लिए चुने जाने में सफल रहे हैं, क्योंकि वह इस दिवंगत आध्यात्मिक गुरु से भली-भांति परिचित हैं. उन्होंने बताया, “मैं 55 साल पहले पहली बार सत्य साईं बाबा से मिला था. लखनऊ में मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल का था. Also Read - Mirzapur गोलू गुप्ता ने बेडरूम में इंटीमेट होने से पहले खुद को मरवाए कोड़े, बोलीं- अब त्रिपाठियों....

उस दौरान उन्होंने मेरे और मेरे पिता के भजनों को सुना और हमें आशीर्वाद दिया. तब से मैं बाबा के संपर्क में रहने लगा. उनसे मिलने के लिए मैं कई बार पुट्टपर्थी में उनके आश्रम भी गया. मैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू और ऊटी में भी उनसे मिला. मुझे लगता है कि मैं इस किरदार के साथ न्याय करने में सक्षम रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं. मैं उनके अनुयायियों में से एक है इसलिए मैं जानता हूं कि वह कैसे बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, किस तरह से अपने अनुयायियों से बात करते हैं क्योंकि मैं उन्हें सालों से यह सब करते हुए देखा हूं.” Also Read - Vaani Kapoor Hot Photos In Pink Bikini: पिंक बिकिनी में 'वॉर' एक्ट्रेस Vaani Kapoor की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लगाई 'आग'....

गायक ने आगे कहा, जब कभी वह मुझसे मिलते थे, “मुझे छोटे बाबा कहकर बुलाया करते थे. मैंने उनसे पूछा था कि वह मुझे इस नाम से क्यों बुलाया करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा. अब मुझे समझ में आता है कि वह मुझे छोटे बाबा क्यों कहते थे, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में पर्दे पर उनके किरदार को निभाना लिखा था.” Also Read - Saif Ali Khan ने बताया 'Tandav' में कैसा है समर प्रताप सिंह का उनका किरदार, 15 को रिलीज हो रही यह वेबसीरीज

सत्य साईं बाबा की जिंदगी पर आधारित यह बायोग्राफी 22 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगू और मराठी में जारी किया जाएगा.

विक्की रनौत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, साधिका रंधावा, गोविंद नामदेव, अरुण बक्शी, सुधीर दलवी और मुस्कान खान जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.