भजन सम्राट अनूप जलोटा ने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 12 में हिस्सा लिया था. उस दौरान उनकी म्यूजिक स्टूडेंट जसलीन मथारू के साथ रिलेशनशिप के किस्से जगजाहिर हुए थे. हालांकि बाहर आने पर उन्होंने इस बारे में सफाई देते हुए कहा था कि ये महज गलतफहमी है. वे जसलीन को बेटी की तरह मानते हैं और उनका कन्यादान करने के लिए तैयार हैं. शो में अनूप जलोटा ये कहने से भी पीछे नहीं हटे कि वो जसलीन से प्यार करते हैं. वहीं, जसलीन ने भी चर्चाएं बटोरने से अनूप जलोटा से प्यार को खूब प्रचारित किया था. अब अनूप ने दिवंगत अभिनेत्री मीना कुमारी के लिए अजीब से बात कही है. उन्होंने मीना को फीमेल गुरु दत्त कहा है.

दरअसल, अनूप जलोटा ने 1 अगस्त को मीना कुमारी की बर्थ एनिवर्सरी पर ट्वीट करते हुए कहा कि , “फीमेल गुरु दत्त को याद कर रहा हूं, मीना कुमारी ने इस इंडस्ट्री के लिए अनूठा योगदान दिया था.” अनूप जलोटा का ये ट्वीट आते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ यूजर्स ने अनूप जलोटा को लिखा- मीना कुमारी एक बड़ा नाम हैं और उनकी तुलना गुरु दत्त साहब से करना ठीक नहीं है.

यूजर्स ने लिखा- मीना कुमारी फीमेल गुरु दत्त क्यों हैं? वह अपनी उपलब्धियों के लिए याद की जाती हैं और उन्हें याद करने के लिए एक पुरुष के नाम के साथ जोड़ा जाना ठीक नहीं है.”

Why is she a female Guru Dutt? She was a legend in her own right and doesn’t need to piggy back off the name of a man to be remembered — Niki Seth (@NikiSeth2) August 1, 2019

Thank god you did not refer to Begum Akhthar as the Male Anup Jalota. — Harihar T S – ہارہار (@TSHARIHAR) August 3, 2019

yaar kya hai matlab? she’s the biggest name ever in the fraternity and you’re calling her a female version? — Pahaadan (@Popcorrrrnn) August 1, 2019

Female Guru Dutt?

Sir Aapne Daaru Peeni Shuru Kar De Hai Kya? — mukesh vig (@vigmukesh) August 4, 2019

A legendary Female actress Meena Kumari ji do not need this acknowledgement Mr. Jalota. Shameful to read your tweet. Meena kumari is The Queen of Indian cinema please pay proper respect to her. — garima srivastav (@garimaIII) August 2, 2019

वहीं एक यूजर ने लिखा- मीना कुमारी को आपके परिचय की जरूरत नहीं है. मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की क्वीन है. उन्हें आदर दीजिए.

