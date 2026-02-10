By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'किसी झांसे में मत आना', अनुपम खेर के नाम से बना जाली अकाउंट, एक्टर ने वीडियो जारी कर किया अलर्ट
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को सावधान किया है. उन्होंने बताया किस तरह इंस्टाग्राम पर उनका फर्जी अकाउंट बनाया गया है.
अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को सावधान करते हुए बताया कि किसी ने उनका फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, जो लोगों को फॉलो करने की फर्जी रिक्वेस्ट भेज रहा है. उन्होंने बताया, उनका एक ही आधाकारिक अकाउंट है इसके अलावा और किसी पर भरोसा न करें. इस वीडियो को कैप्शन में अभिनेता ने लिखा- दोस्तों सवालों मेरे वेरिफाई हैंडल को ही फॉलो करें. बॉलीवुड सेलेब्स के फेक अकाउंट के नाम पर ऐसे लोग फिल्म निवेश के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे हैं.
कोई कर रहा है गलत इस्तेमाल
अनुपम खेर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कोई शख्स उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है. ऐसे फ्रॉड से बचकर रहें. अभिनेता ने साफ शब्दों में कहा कि वह उस अकाउंट से किसी भी तरह की बातचीत, मैसेज या रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं.
अनुपम खेर ने क्या कहा?
अनुपम खेर ने लिखा कि उनकी नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं. उन्होंने फैंस से अपील की कि ऐसे किसी भी अकाउंट से दूरी बनाए रखें. उसे रिपोर्ट या ब्लॉक करें.
फैंस को किया अलर्ट
अभिनेता ने ये भी कहा कि आजकल सेलिब्रिटीज के नाम से फर्जी अकाउंट बनाना आम बात हो गई है, लेकिन इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. इसलिए बिना वेरिफिकेशन किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें.
फर्जीवाड़े का कैसे पता चला
दरअसल, किसी ने अनुपम खेर के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी अकाउंट बनाया है और उनकी ऑरिजनल वीडियो भी शेयर किए हैं. जब उनके दोस्तों ने पूछा कि आपने दूसरा अकाउंट क्यों बनाया तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि उनके नाम पर एक फेक अकाउंट चल रहा है. फिर एक्टर ने फैंस के लिए अपना एक वीडियो बनाकर सबको सचेत किया.
अनुपम खेर के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल वो ‘खोसला का घोसला 2’ की शूटिंग में बिजी हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले ये अभिनेता फिल्म की शूटिंग कुछ तस्वीरें फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं.
