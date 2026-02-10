'किसी झांसे में मत आना', अनुपम खेर के नाम से बना जाली अकाउंट, एक्टर ने वीडियो जारी कर किया अलर्ट

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को सावधान किया है. उन्होंने बताया किस तरह इंस्टाग्राम पर उनका फर्जी अकाउंट बनाया गया है.

Published date india.com Published: February 10, 2026 10:11 AM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
anupam kher fake social media instagram account warning actor alerts fans
anupam kher fake social media instagram account warning actor alerts fans

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को सावधान करते हुए बताया कि किसी ने उनका फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, जो लोगों को फॉलो करने की फर्जी रिक्वेस्ट भेज रहा है. उन्होंने बताया, उनका एक ही आधाकारिक अकाउंट है इसके अलावा और किसी पर भरोसा न करें. इस वीडियो को कैप्शन में अभिनेता ने लिखा- दोस्तों सवालों मेरे वेरिफाई हैंडल को ही फॉलो करें. बॉलीवुड सेलेब्स के फेक अकाउंट के नाम पर ऐसे लोग फिल्म निवेश के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे हैं.

View this post on Instagram

A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

कोई कर रहा है गलत इस्तेमाल
अनुपम खेर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कोई शख्स उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है. ऐसे फ्रॉड से बचकर रहें. अभिनेता ने साफ शब्दों में कहा कि वह उस अकाउंट से किसी भी तरह की बातचीत, मैसेज या रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं.

अनुपम खेर ने क्या कहा?
अनुपम खेर ने लिखा कि उनकी नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं. उन्होंने फैंस से अपील की कि ऐसे किसी भी अकाउंट से दूरी बनाए रखें. उसे रिपोर्ट या ब्लॉक करें.

फैंस को किया अलर्ट
अभिनेता ने ये भी कहा कि आजकल सेलिब्रिटीज के नाम से फर्जी अकाउंट बनाना आम बात हो गई है, लेकिन इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. इसलिए बिना वेरिफिकेशन किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें.

फर्जीवाड़े का कैसे पता चला
दरअसल, किसी ने अनुपम खेर के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी अकाउंट बनाया है और उनकी ऑरिजनल वीडियो भी शेयर किए हैं. जब उनके दोस्तों ने पूछा कि आपने दूसरा अकाउंट क्यों बनाया तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि उनके नाम पर एक फेक अकाउंट चल रहा है. फिर एक्टर ने फैंस के लिए अपना एक वीडियो बनाकर सबको सचेत किया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अनुपम खेर के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल वो ‘खोसला का घोसला 2’ की शूटिंग में बिजी हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले ये अभिनेता फिल्म की शूटिंग कुछ तस्वीरें फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं.

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.