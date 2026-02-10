Hindi Entertainment Hindi

Anupam Kher Fake Social Media Account Warning Actor Alerts Fans

'किसी झांसे में मत आना', अनुपम खेर के नाम से बना जाली अकाउंट, एक्टर ने वीडियो जारी कर किया अलर्ट

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को सावधान किया है. उन्होंने बताया किस तरह इंस्टाग्राम पर उनका फर्जी अकाउंट बनाया गया है.

anupam kher fake social media instagram account warning actor alerts fans

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को सावधान करते हुए बताया कि किसी ने उनका फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, जो लोगों को फॉलो करने की फर्जी रिक्वेस्ट भेज रहा है. उन्होंने बताया, उनका एक ही आधाकारिक अकाउंट है इसके अलावा और किसी पर भरोसा न करें. इस वीडियो को कैप्शन में अभिनेता ने लिखा- दोस्तों सवालों मेरे वेरिफाई हैंडल को ही फॉलो करें. बॉलीवुड सेलेब्स के फेक अकाउंट के नाम पर ऐसे लोग फिल्म निवेश के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

कोई कर रहा है गलत इस्तेमाल

अनुपम खेर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कोई शख्स उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है. ऐसे फ्रॉड से बचकर रहें. अभिनेता ने साफ शब्दों में कहा कि वह उस अकाउंट से किसी भी तरह की बातचीत, मैसेज या रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं.

अनुपम खेर ने क्या कहा?

अनुपम खेर ने लिखा कि उनकी नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं. उन्होंने फैंस से अपील की कि ऐसे किसी भी अकाउंट से दूरी बनाए रखें. उसे रिपोर्ट या ब्लॉक करें.

फैंस को किया अलर्ट

अभिनेता ने ये भी कहा कि आजकल सेलिब्रिटीज के नाम से फर्जी अकाउंट बनाना आम बात हो गई है, लेकिन इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. इसलिए बिना वेरिफिकेशन किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें.

फर्जीवाड़े का कैसे पता चला

दरअसल, किसी ने अनुपम खेर के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी अकाउंट बनाया है और उनकी ऑरिजनल वीडियो भी शेयर किए हैं. जब उनके दोस्तों ने पूछा कि आपने दूसरा अकाउंट क्यों बनाया तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि उनके नाम पर एक फेक अकाउंट चल रहा है. फिर एक्टर ने फैंस के लिए अपना एक वीडियो बनाकर सबको सचेत किया.

Add India.com as a Preferred Source

अनुपम खेर के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल वो ‘खोसला का घोसला 2’ की शूटिंग में बिजी हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले ये अभिनेता फिल्म की शूटिंग कुछ तस्वीरें फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं.