Anupam Kher on The Kashmir Files team not being invited to Kapil Sharma’s show: ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं और साथ ही लाखों दिलों को भा रही है. फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने जिस मुद्दे पर कहानी बनाई है उसेन हर किसी को हिला कर रख दिया है. ऐसे में पिछले कुछ दिनों से इस फिल्म के प्रमोशन पर जमकर विवाद हो रहा था और इसका कारण थे कमीडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) दरअसल विवेक अग्निहोत्रीने कुछ दिन पहले एक ट्वीट में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि चूंकि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसलिए उन्हें शो में नहीं बुलाया गया और इस बयान के आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने शो को बॉयकाट करने की मांग कर दी और साथ ही कपिल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, लेकिन अब फिल्म के लीड एक्टर अनुपम खेर ने इससे जुड़ी बातें सबके सामने रखी है.Also Read - The Kashmir files: पल्लवी जोशी ने ऐसा क्यों कहा? 'मैं चाहती हूं हर कोई मुझसे नफरत करे'

दरअसल अनुपम खेर ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था जहां पर अनुपम खेर ने सच्चाई बताई है. असल में अनुपम खेर से एंकर ने पूछा कि कपिल शर्मा शो एक कॉमेडी शो है. इसमें इतना गहरा मुद्दा डिसकस किया जा सकता है? इस पर अनुपम खेर ने सच्चाई बताते हुए कहा कि मुझे कहना होगा कि कपिल की तरफ मेरे पास फोन आया था. Also Read - Alia Bhatt Birthday: 400 लड़कियों ने दिया था ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ के लिए ऑडिशन, 'संघर्ष' से हुआ था डेब्यू

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)



अनुपम खेर ने कहा कि मैंने अपने मैनेजर से कहा कि ये फिल्म बहुत सीरियस है. इसके लिए मैं शो में नहीं जा सकता हूं. कपिल की तरफ से दो महीने पहले मेरे पास फोन आया था. मैं इस शो में पर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये एक फनी शो है. अनुपम खेर का वीडियो शेयर करते हुए कपिल शर्मा ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा- मेरे खिलाफ लगे सारे इल्जामों को गलत बताने के लिए शुक्रिया पाजी और उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने बिना सच जाने मुझे इतनी मोहब्बत दीय खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. Also Read - द कश्मीर फाइल्स को लेकर गरमाया माहौल, फिल्म के सभी विवादों के बारे में जानिए-Watch