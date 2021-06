Anupam Kher Reaction On Loosing followers on Twitter- बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पिछले 36 घंटों में ट्विटर पर उनके फॉलोवर्स की संख्या में भारी कमी आई है. अभिनेता ने आंकड़ों का खुलासा करते हुए ट्वीट किया और कहा कि वह यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह तकनीकी खराबी है या कुछ और. Also Read - Mahesh-Pooja Bhatt के Smooch पर मचा था बवाल, बोले- अगर बेटी न होती तो शादी कर लेता

खेर ने गुरुवार को ट्वीट किया, "प्रिय टि़्वटर और ट्विटर इंडिया. मेरे पास बीते 36 घंटे में 80,000 से कम फोलोवर्स हैं. क्या आपके ऐप में कोई गड़बड़ है या कुछ और हो रहा है !! यह एक ऑब्जर्वेशन है. अभी कोई शिकायत नहीं है.."

काम के मोर्चे की बात करें तो, अभिनेता आगामी डोक्यूमेंटी फिल्म ‘भुज: द डे इंडिया शुक’ की एंकरिंग और कहानी सुनाने के लिए तैयार है, जिसका ट्रेलर इस सप्ताह के शुरू में जारी किया गया था.

डोक्यूमेंट्री 2001 के विनाशकारी भूकंप के बारे मेंहै और जीवित बचे लोगों, बचाव दल, पत्रकारों, फोटोग्राफरों को कैप्चर करता है. यह फिल्म 11 जून को डिस्कवरी प्लस पर रिलीज होने वाली है.