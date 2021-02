Anupam Kher shares portfolio picture from 1981 narrates story of his early days in Mumbai- दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अपनी पुरानी यादों को कुदेरते हुए 1981 में पहुंच गए, जहां उन्होंने मुंबई आने पर अपने पोर्टफोलियो की कुछ तस्वीरें साझा कीं. अनुपम ने इंस्टाग्राम पर मोनोक्रोम तस्वीरें पोस्ट कीं. पहली छवि में अनुपम दाढ़ी में दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में एक पता अंकित है. Also Read - 10 Grams Gold rate today 8 February 2021: सोने के भावों में मामूली तेजी, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, "इन तस्वीरों की कहानी, मैं 3 जून 1981 को मुंबई शहर में फिल्मों में काम करने के लिए आया था. मैंने यह पोर्टफोलियो तस्वीर राजश्री फिल्म के ऑफिस में 15 जून 1981 को दी थी, ताकि वह मुझे अपनी फिल्मों में कोई रोल दे सकें.

मेरे पास रुकने का कोई ठिकाना नहीं था. इसलिए मैंने अपने नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फ्रेंड करण राजदान का अड्रेस दिया था. पिछले 40 सालों में मैंने उनके साथ 4 सुपरहिट फिल्में की हैं. मेरी डेब्यू फिल्म सारांश (1984), हम आपके हैं कौन (1994), विवाह (2006) और प्रेम रतन धन पायो (2015).”

अनुपम ने आगे लिखा, “मैं बेहद शॉक्ड और अभिभूत हो गया, जब राजश्री प्रोडक्शंस के गुप्ता जी ने पिछले हफ्ते मुझे ये तस्वीरें यादगार के तौर पर प्यार सहित भेजी. बेहतरीन हैं ये, जय हो.”