बेटे सिकंदर ने पापा अनुपम खेर को मारा थप्पड़? सुन्न हो गया गाल... गुस्से में सीनियर एक्टर ने कहा-हिम्मत कैसे हुई..Viral Video

सीनियर अभिनेता अनुपम खेर और सिकंदर के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लोग ये देखकर हैरान है कि कैसे एक बेटे ने सरेआम अपने पिता को थप्पड़ मारा है.

Published date india.com Updated: January 22, 2026 10:45 AM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
anupam kher son sikandar slapped on his face actor asked How dare you Viral Video
anupam kher son sikandar slapped on his face actor asked How dare you Viral Video

बॉलीवुड अभिनेता सिकंदर ने अपने पिता का अनुपम खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो अपने पापा को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो क्लिप को एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि अनुपम खेर ने दांत निकलवाया है जिसके बाद उनके गाल का एक हिस्सा सुन्न हो गया. सिकंदर ने एक लाइन बोली जिसमें एक शख्स अपने पिता को थप्पड़ मारता है. जब सिकंदर अपना हाथ अनुपम के चेहरे के पास लेकर गए तो उन्होंने पूछा क्या करने वाले हो????

सिंकदर के हाव-भाव से जब अनुपम को महसूस हुआ कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, उनका बेटा उन्हें थप्पड़ मारने वाला है तो उन्होंने कहा, ज्यादा जोर से लगा था तो उल्टे हाथ का मारूंगा, तेरी नाक तोड़ दूंगा. फिर सिकंदर ने कहा- क्या करोगे आप? उन्होंने फिर मारा. इसके बाद अनुपम खेर ने दिलीप कुमार का एक डायलॉग बोला.

View this post on Instagram

A post shared by SK (@sikandarkher)

अनुपम खेर ने रोका
जब अनुपम खेर को लगा कि सिकंदर उन्हें मारना चाहता है तो अनुपम ने अपना गार दूसरी तरफ कर लिया और समझाया नहीं..नहीं बेटा ऐसा नहीं करते. लेकिन जब सिकंदर ने जिद्द की तो….इसके बाद बेटे ने धीरे से अपने बाप के गाल को छू लिया. फिर सिकंदर ने कहा कि वो इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे, अनुपम खेर ने कहा कि ये हमारा पर्सनल मामला है. तुम इसे पोस्ट नहीं करोगे. दोनों का ये फनी वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.